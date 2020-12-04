【在家慶祝聖誕】旅發局推虛擬版聖誕小鎮　英文KOL蕭叔叔教講聖誕故事

▲ 旅發局製作「聖誕小鎮虛擬之旅」，作為「香港繽紛冬日巡禮」推廣的主打項目。（旅發局虛擬版聖誕小鎮網頁截圖）

聖誕將近，街上節日裝飾陸續登場，惟受新冠肺炎疫情影響，港府收緊多項防疫措施，旅發局今年的「香港繽紛冬日巡禮」將不會在中環皇后像廣場豎立巨型聖誕樹，但製作了一個「聖誕小鎮虛擬之旅」 作推廣，除提供網上聖誕手作教學外，亦由英文KOL「蕭叔叔」教大家用中英文講聖誕故事等。

旅發局取消除夕倒數煙火活動及新春花車巡遊，中環皇后像廣場亦不設巨型聖誕樹，詳情即看：【下一頁】

旅發局推出的「聖誕小鎮虛擬之旅」，由社交網站平台「蕭叔叔英式英文學會」的製作人「蕭叔叔」聲音導航，將聖誕故事以廣東話及英語娓娓道來，大家可邊玩邊學英文。

▲ 網上聖誕手作教學短片。（旅發局影片截圖）

▲ 網上聖誕手作教學短片。（旅發局影片截圖）

▲ 網上聖誕手作教學短片。（旅發局影片截圖）

▲ 網上聖誕手作教學短片。（旅發局影片截圖）

旅發局亦邀請4位本地插畫家癲噹、葉貓、Dustykid及Messy Desk設計以「港式冬日」為題 的WhatsApp貼圖，市民可免費下載；另有網上聖誕手作教學，供市民及旅客在家中瀏覽教學短片，學習製作聖誕手工藝品，包括：立體聖誕卡、聖誕花環、黏土甜甜圈及聖誕燭台。

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記者：陳曉瑩