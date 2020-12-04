  • 17°C
香港時間 : 20201204日 (五) 18:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【在家慶祝聖誕】旅發局推虛擬版聖誕小鎮　英文KOL蕭叔叔教講聖誕故事

社會 18:31 2020/12/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

旅發局製作「聖誕小鎮虛擬之旅」，作為「香港繽紛冬日巡禮」推廣的主打項目。（旅發局虛擬版聖誕小鎮網頁截圖）

聖誕將近，街上節日裝飾陸續登場，惟受新冠肺炎疫情影響，港府收緊多項防疫措施，旅發局今年的「香港繽紛冬日巡禮」將不會在中環皇后像廣場豎立巨型聖誕樹，但製作了一個「聖誕小鎮虛擬之旅」 作推廣，除提供網上聖誕手作教學外，亦由英文KOL「蕭叔叔」教大家用中英文講聖誕故事等。

旅發局取消除夕倒數煙火活動及新春花車巡遊，中環皇后像廣場亦不設巨型聖誕樹，詳情即看：【下一頁】

旅發局推出的「聖誕小鎮虛擬之旅」，由社交網站平台「蕭叔叔英式英文學會」的製作人「蕭叔叔」聲音導航，將聖誕故事以廣東話及英語娓娓道來，大家可邊玩邊學英文。

網上聖誕手作教學短片。（旅發局影片截圖）

網上聖誕手作教學短片。（旅發局影片截圖）

網上聖誕手作教學短片。（旅發局影片截圖）

網上聖誕手作教學短片。（旅發局影片截圖）

旅發局亦邀請4位本地插畫家癲噹、葉貓、Dustykid及Messy Desk設計以「港式冬日」為題 的WhatsApp貼圖，市民可免費下載；另有網上聖誕手作教學，供市民及旅客在家中瀏覽教學短片，學習製作聖誕手工藝品，包括：立體聖誕卡、聖誕花環、黏土甜甜圈及聖誕燭台。

點擊圖片即睇「港式冬日」WhatsApp貼圖：

    點擊圖片放大
    +17
    +16

​​​​​​​【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【新冠肺炎】今日新增112宗確診　100宗本地個案36宗屬源頭不明
今日 16:32
【新冠肺炎】今日新增112宗確診　100宗本地個案36宗屬源頭不明
【新冠肺炎】4名確診患者曾觀看張敬軒演唱會　張竹君：暫未可肯定是與表演有關
今日 16:53
【新冠肺炎】4名確診患者曾觀看張敬軒演唱會　張竹君：暫未可肯定是與表演有關
【定額罰款】違反限聚令、口罩令等規例定額罰款　擬提高至5000元
今日 15:59
【定額罰款】違反限聚令、口罩令等規例定額罰款　擬提高至5000元
聖誕節 旅發局 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
10:14 2020/12/03
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
【出軌線索】「肝指數」成丈夫出軌證據　醒目妻成功捉小三全憑醫生一句說話
17:44 2020/12/03
【出軌線索】「肝指數」成丈夫出軌證據　醒目妻成功捉小三全憑醫生一句說話