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許智峯退黨流亡　保安局：「走佬」棄保潛逃是「羞恥虛偽和膽怯」

政治 18:32 2020/12/04

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中西區議員、立法會前議員許智峯宣佈退出民主黨，並流亡海外。(許智峯facebook圖片)

中西區議員、立法會前議員許智峯昨晚（３日）宣佈退出民主黨，並流亡海外。保安局發言人今日（４日）發出嚴正聲明，嚴厲譴責公然棄保潛逃逃犯，認為這是畏罪潛逃的羞恥行為，強調執法部門會全力將逃犯緝拿歸案。

保安局不點名指，任何犯法的人若向法庭堆砌理由，藉此潛逃，屬罪加一等。認為有關人士「犯法後不敢面對審訊，『走佬』棄保潛逃，用諸多藉口包括所謂『流亡』為自己卸責，是羞恥、虛偽和膽怯的逃避」。發言人又指，凡被追緝以作檢控的人潛離香港均屬逃犯，港府均會依法追究其刑事責任，確保犯法的人面對法律制裁。

保安局又強烈譴責，有外國政客對棄保潛逃的行為表示支持，認為是蔑視法治，指他們的做法，是對逃犯涉嫌干犯的嚴重罪行視而不見，企圖美化這些羞恥行為，眼中只看政治紅利，無視公義。局方又稱，香港有獨立的司法制度，任何人都會獲得公平公正的審訊；律政司作出的檢控均是基於該人的行為，與其政治立場及背景無關；犯法的人必須為自己行為負責。

聲明又回應有人去年底曾發起眾籌的報道，指如涉及欺詐或洗黑錢等罪行，執法部門會嚴肅依法處理。

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責任編輯：李淇

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