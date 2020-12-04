【新冠肺炎】張敬軒演唱會4名觀眾確診　英皇娛樂更新患者座位位置

▲ 張敬軒演唱會4名觀眾確診。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情反覆，今日（4日）新增112宗確診個案，包括12宗屬輸入個案和100宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明。早前有4名確診患者曾到過紅館觀看演唱會，英皇娛樂今日下午更新感染者座位位置。

▲ 英皇娛樂今日下午更新感染者座位位置。（網上截圖）

英皇娛樂今日於社交平台表示，在收到衞生署通知後，已經立即採取行動，通知所有參予過演出的各個不同單位、不同公司的台前幕後等工程人員，盡快進行檢測。8場的演唱會共約200多人參與台前及幕後工作，而屬於英皇娛樂旗下，一共有33人於紅館參予此項目。



英皇娛樂在接收衞生防護中心通知後，下午5時15分更新曾到場欣賞演出的感染者座位位置：

11月22日( 黃閘 75段 7行 )

11月27日 ( 紅閘 17行、觀眾忘記了段數)

11月28日(黃閘 74段，B行 )

11月29日 ( 黃閘 74段，12行 )

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，由於個案仍然進行調查，現時暫看不到場地有爆發，因暫未可以肯定有關人士發病是與表演有關，或環境污染，強調如曾往演唱會的觀眾有擔心，可考慮先做檢測，現暫未有需要所有觀眾強制檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩