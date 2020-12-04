【轉季易病】天氣驟變久咳難根治？　中醫解構3大成因+推介3款食療

▲ 每逢轉季天氣變，肺虛、脾虛等人士容易患上咳嗽，而且久久不癒。（iStock圖片）

在新冠肺炎陰霾籠罩下，人人在街上聞「咳」色變。但近來入冬天氣驟變，不少人實際上是受久咳所苦，喉嚨痕癢難耐，氣喘難平，才引致咳嗽不斷，有苦自己知。究竟久咳是否一轉季就會出現？又能否斷尾？即管請教一下註冊中醫師王卓坤。

▲ 註冊中醫師王卓坤解釋，久咳主要分為3大類，要根治必先找出致咳根本原因。（湯炳強攝）

咳嗽，是轉季天氣變最容易患上的疾病，但普遍大眾會將咳嗽當作為傷風、感冒同時衍生的枝節病徵處理，忽略其嚴重性，註冊中醫師王卓坤就解釋，咳嗽其實可分為兩大類。

咳嗽具體來說可分為外感及內傷咳嗽，外感一般起病快、痊癒快，而內傷一般是由身體虛弱或是臟腑狀況不佳下而導致咳嗽，治療時間相對較長，容易反覆發作。

內傷咳嗽，亦即所謂的久咳，於轉季時最常見。「鼻和氣管，在人體中都屬於肺系統的一部分，因此肺是我們身體最直接與外間接觸的臟腑。傳統理論中亦有提出，肺是比較嬌嫩，易受外間反應影響。所以肺氣較弱的朋友，很容易因轉季天氣突變而引起不適，一般久咳者都是正氣較虛，故特別纏綿難癒。」

久咳分3大類

王醫師指久咳可再細分為3大類型，包括：肺氣虛弱、脾虛痰濕及肺燥傷陰型。

肺氣虛弱者，一般會出現氣短、咳聲低沉無力、精神不振，時常兼夾出汗，以及怕風的表現。脾虛痰濕者，除咳嗽外還有較多清稀痰濕，伴隨胃口不佳，嚴重的更兼夾腹瀉或反胃等症狀。而肺燥傷陰型的久咳，則最常見於有吸煙習慣的人士，徵狀多為乾咳無痰、聲音沙啞，或兼夾喉痛口乾等情況。

久咳通常更會兼帶喉嚨痕癢，務必要咳一咳才能止癢，他解說病理：「久咳令肺陰不足的時候，津液無法濡養氣道，在乾燥的狀況下便容易受到刺激，因此會出現喉嚨痕。」

而有時久咳亦會夾雜氣喘，很容易誤診為哮喘，究竟兩者有何分別？「哮喘與咳嗽之間較明顯的分別，就是哮喘一般表現是呼吸困難，需要非常用力才能勉強呼吸。這情況與咳嗽截然不同，嚴重的咳嗽表現最多亦只是難以卧床或躺下，甚至咳至胸痛，但未至於呼吸困難。」

▲ 菇類因為生長在地下潮濕陰暗處，故屬性濕重，多痰患者不宜食用。（iStock圖片）

根治要靠尋根究柢

但相信曾患久咳的朋友也會有同感，就算有持續看醫生，按時食藥，咳嗽仍然未癒。究竟一旦患上咳嗽，是否就難根治？王醫師說：

治理久咳的要點，是必須有明確的診斷，不能一味單靠止咳，要確切找出導致咳嗽的根本原因。例如是肺虛的話便要補肺，肺燥便要潤肺。咳嗽只是反映出身體內在響起警號，當根本的問題解決了，咳嗽便可根治。

他更舉例，曾經有位患久咳的病人來求醫，他會定時服藥及覆診，但仍未見好轉，尤其是在公司上班時就咳得特別厲害，後來在仔細問症下，發現其公司當時有裝修工程進行中，患者有機會是對天拿水或油漆等氣味敏感，醫師就建議他在桌面擺放一部空氣清新機，咳嗽隨即痊癒，所以找出根本原因的確非常重要。

久咳可由肝鬱引起

不過，除以上幾種致咳的因由外，王醫師指久咳亦有機會是與肝鬱有關。

肝氣的特性一般是往上疏發，而肺氣則一出一入，若然肝氣太過強勢，便會干擾及打亂肺氣的節奏，最明顯病徵的不適便是咳嗽。而情緒與肝的關係最為密切，所以保持心情舒暢，睡眠充足，亦是治療慢性久咳重要的一環。

除對症下藥外，他亦建議久咳患者平日可按咳嗽屬性進食幾款湯水茶療，並應避開刺激性食物，例如咖啡、辛辣及煎炸食品，建議清淡烹調飲食。而多痰的朋友應盡量避免食用牛奶、甜品及肥膩食物，而菇類及冰凍生果都是比較濕重，少食為妙。

3款推介食療

▲ 補氣養肺湯（3至4人分量）（湯炳強攝）

（1）補氣養肺湯（3至4人分量）

功效：養陰潤肺、益胃生津；適合肺氣虛弱所引致的久咳。

材料：南北杏、麥冬、北沙參、黃芪各3錢、無花果3至4粒、瘦肉1斤。

製法：瘦肉汆水備用；藥材洗淨備用；用約12碗開水加入所有藥材及瘦肉，煲約3小時成湯。以幼鹽調味後即可飲用，瘦肉亦可食用。

▲ 健脾理氣湯（3至4人分量）（湯炳強攝）

（2）健脾理氣湯（3至4人分量）

功效：補氣健脾、化痰袪濕；適合脾虛濕重所引致的久咳。

材料：淮山、薏米、白朮各3錢、陳皮2錢、瘦肉1斤。

製法：瘦肉汆水備用；藥材洗淨備用；陳皮浸泡5分鐘後備用；用約12碗開水加入所有藥材及瘦肉，煲約3小時成湯，以幼鹽調味後即可飲用，瘦肉亦可食用。

▲ 羅漢果陳皮飲（1人分量）（湯炳強攝）

（3）羅漢果陳皮飲（1人分量）

功效：生津止咳、潤肺化痰；適合肺燥傷津的久咳。

材料：羅漢果半個、陳皮2錢。

製法：將材料剪碎放入杯中，加以400毫升滾水浸泡，蓋上杯蓋焗5分鐘後即可飲用。

記者：黃依情