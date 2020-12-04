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【工展會】廠商會宣布取消工展會展商可獲退款　線上版12月21日推出

社會 19:37 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

廠商會宣布「第55屆工展會」取消。（經濟日報資料圖片）

港府因新冠肺炎疫情關閉所有公共娛樂場所，包括維多利公園。廠商會今日（4日）正式宣布，由於未能找到合適的檔期，故決定取消「第55屆工展會」，對此深表遺憾，將盡快向展商安排退款事宜。該會12月21日起推出「線上工展會」，為市民提供工展會各項購物優惠。

廠商會指，過去一周會方已向港府有關部門積極遊說和爭取，希望可將工展會延期至明年初疫情回穩時舉辦，惟疫情近日並無好轉跡象，預期短時間內難以緩和，考慮到市民、參展商和員工的健康，逼不得已取消是屆工展會。

廠商會說，已向參展商發出通告，交代上述最終決定，並會按照協議內容，盡快安排退款事宜。根據協議，參展商可獲退回8成參展費，而所有贊助費、廣告費、保證金、租用貨倉費用及其他費用，也將悉數退回。

廠商會續稱，將全力推廣「網上工展會」，並將報名截止日期延長至下周二（8日），希望在這個艱難時刻，讓更多企業抓緊年尾的傳統消費旺季增加銷售額，以及開拓線上新商機。

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記者：陳曉瑩

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