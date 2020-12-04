【定額罰款】違反限聚令、口罩令等定額罰款提高至5000元　12月11日生效

▲ 政府宣布違反限聚令、口罩令等定額罰款提高至5000元，12月11日生效。梁偉榮攝

政府公布將就《預防及控制疾病條例》（第599章）下的附屬法例修訂刊憲，就違反相關規例包括限聚令、口罩令及強制檢測令的規定提高罰則，定額罰款金額由2,000元提升到5,000元，以達致所需的阻嚇力。有關的法例修訂將於12月11日生效。

食物及衞生局發言人表示：「防疫抗疫有賴市民的合作和自律，嚴格遵守各項防疫抗疫措施，避開人群聚集、保持社交距離及做好個人衞生。除了收緊各項感染控制措施外，政府有必要提高有關罰則，以達致所需的阻嚇力，確保市民嚴格遵守相關規定。」發言人強調，政府會加強巡查及執法，對罔顧有關規例的人士採取嚴厲的執法行動。如發現遵守規定的情況未如理想，政府不排除會進一步加強罰則。



經修訂後相關規例的最新罰則如下：



（1）在《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）下，任何人參加受禁羣組聚集，即屬犯罪。該人士可藉繳付定額罰款解除因該罪行而須負的法律責任，定額罰款金額由2,000元提升至5,000元；



（2）在《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下，任何人在登上公共交通工具或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處指明公眾地方（現時包括所有公眾地方，《郊野公園條例》（第208章）第2條所界定的郊野公園及特別地區內的戶外公眾地方除外）時未有按規定佩戴口罩，即屬犯罪。該人士可藉繳付定額罰款解除因該罪行而須負的法律責任，定額罰款金額由2,000元提升到5,000元；及



（3）在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下，任何人未有遵從強制檢測指示或強制檢測公告的要求，即屬犯罪。該人士可藉繳付定額罰款解除因該罪行而須負的法律責任，定額罰款金額由2,000元提升到5,000元。



因應定額罰款的提升，第599I章及第599J章下相關罪行經定罪後的最高刑罰亦會相應提高，可被判處的最高罰款，將由第二級（5,000元）提升到第三級（10,000元）。



責任編輯 李志強