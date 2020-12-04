敬軒演唱會4名觀眾確診　梁子超：人群聚集有爆發風險　籲觀眾接受檢測

▲ 呼吸系統科專科醫生梁子超。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎疫情反覆，今日（4日）新增112宗確診個案，包括12宗屬輸入個案和100宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明。早前有4名確診患者曾到過紅館觀看演唱會。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，由於演唱會內人群聚集，有群組爆發風險，呼籲曾到場的觀眾接受檢測，並指若出現爆發，政府可考慮要求相關人士強制檢測。

他統計，現時本港700萬名市民中有每日有約100人確診，即7萬人便有1個確診，而演唱會每場有約6000名人士，8場即有4萬名人士，即4萬人便有1名人士確診，所以「個數字有少少偏高」。

梁子超認為，該4名患者座位屬同一區域，集中位置易與感染有關，但現時只有4位，「未算有爆發」，演唱會屬於大規模聚集，亦有群組爆發風險，呼籲曾到場的觀眾接受病毒檢測。他又指，若再有演唱會觀眾確診，政府應考慮要求相關人士強制檢測。

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記者：洪芷晴