  • 16°C
香港時間 : 20201204日 (五) 22:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕頌歌節2020 - 「唱好香港 為下代頌歌」

政治 21:44 2020/12/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

「聖誕頌歌節2020」在疫情影響下得到全港各大商場支持，利用商場的户外和室內公眾屏幕作平台，讓「聖誕頌歌節」的歡樂傳遍香港。

普天同慶的聖誕節即將來臨，但由於本港出現第四波疫情，港府近日已收緊防疫措施，收緊限聚人數。不過，「兒童發展配對基金」一年一度主辦的「聖誕頌歌節」，今年繼續舉行，由今日（4日）開始，整個12月透過上載頌歌節短片至各大商場大屏幕，線上線下播放。

今日已經在各大商場啟播的頌歌節片段，包括歌手王菀之及方力申等，其他著名歌手的片段會陸續播放。另外，世界級著名年青鋼琴家沈靖韜，雖然身在外地，仍不忘為年青人打氣，通過鋼琴演奏，在大氣電波譜出聖誕樂曲，支持香港基層青少年的成長。市民大眾在這個聖誕月，都可以在各大商場感受到聖誕歡樂氣氛。

「兒童發展配對基金」每年透過舉辦「聖誕頌歌節」在全港各大商場舉辦超過200場頌歌表演，在民間籌集善款。10年來得到多位政商界、演藝界名人、以至各大機構、學校參與，累計參加人數超過10萬人，並籌得超過4,300 萬元善款，幫助了6,400多名基層青少年，為他們築起脫貧路。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

相關文章

【2020聖誕節】LEGO善心捐贈活動　分享及標籤Build to Give即捐贈玩具
今日 12:05
【2020聖誕節】LEGO善心捐贈活動　分享及標籤Build to Give即捐贈玩具
【2020聖誕節】朗豪坊Christmas Stickation　邀日本藝術家點貼創作香港夜景作品
今日 13:26
【2020聖誕節】朗豪坊Christmas Stickation　邀日本藝術家點貼創作香港夜景作品
【在家慶祝聖誕】旅發局推虛擬版聖誕小鎮　英文KOL蕭叔叔教講聖誕故事
今日 18:31
【在家慶祝聖誕】旅發局推虛擬版聖誕小鎮　英文KOL蕭叔叔教講聖誕故事
歌曲 聖誕節 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
【醫療意外】手術中被愛滋病患者血液濺入眼　兩醫生展開24小時自救行動
11:26 2020/12/03
【醫療意外】手術中被愛滋病患者血液濺入眼　兩醫生展開24小時自救行動
【出軌線索】「肝指數」成丈夫出軌證據　醒目妻成功捉小三全憑醫生一句說話
17:44 2020/12/03
【出軌線索】「肝指數」成丈夫出軌證據　醒目妻成功捉小三全憑醫生一句說話