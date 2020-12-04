聖誕頌歌節2020 - 「唱好香港 為下代頌歌」

▲ 「聖誕頌歌節2020」在疫情影響下得到全港各大商場支持，利用商場的户外和室內公眾屏幕作平台，讓「聖誕頌歌節」的歡樂傳遍香港。

普天同慶的聖誕節即將來臨，但由於本港出現第四波疫情，港府近日已收緊防疫措施，收緊限聚人數。不過，「兒童發展配對基金」一年一度主辦的「聖誕頌歌節」，今年繼續舉行，由今日（4日）開始，整個12月透過上載頌歌節短片至各大商場大屏幕，線上線下播放。

今日已經在各大商場啟播的頌歌節片段，包括歌手王菀之及方力申等，其他著名歌手的片段會陸續播放。另外，世界級著名年青鋼琴家沈靖韜，雖然身在外地，仍不忘為年青人打氣，通過鋼琴演奏，在大氣電波譜出聖誕樂曲，支持香港基層青少年的成長。市民大眾在這個聖誕月，都可以在各大商場感受到聖誕歡樂氣氛。

「兒童發展配對基金」每年透過舉辦「聖誕頌歌節」在全港各大商場舉辦超過200場頌歌表演，在民間籌集善款。10年來得到多位政商界、演藝界名人、以至各大機構、學校參與，累計參加人數超過10萬人，並籌得超過4,300 萬元善款，幫助了6,400多名基層青少年，為他們築起脫貧路。

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