公務員事務局明日如常舉辦聯合招聘考試　每個試場平均約110名考生

▲ 公務員事務局今年的聯合招聘考試於明日(5日)舉行。(經濟日報資料圖片）

政府於每年9月開展政務主任、二級行政主任及相關公務員職位的招聘工作。申請這些職位的人士須通過聯合招聘考試取得面試的機會。公務員事務局會於每年12月在本港舉行聯合招聘考試，並安排所有考生在同一時段應考。今年的聯合招聘考試於明日(5日)舉行。

為減少同一時間出行及在試場內的的考生，考試今年特別分為上午及下午兩個時段舉行，考生亦分兩批，各在其中一個時段應考。獲邀考生會安排在當日上午或下午時段於90個試場應考，每個試場平均只有約110名考生。

考試屬靜態、低風險活動，各考生之間不會有緊密的社交接觸。除了上述分時段應考的安排外，公務員事務局亦會參照衞生防護中心有關指引及2020年香港中學文憑考試的安排在試場實施多項防疫措施，其中包括要求所有考生及考務人員在進入試場前都必須戴上口罩、接受體溫監測、以酒精搓手液清潔雙手及作出健康申報； 加強清潔試場設施、保持試場環境清潔消毒及室內空氣流通；以及加闊考生座位之間的距離等等。

在上述多重保障下，考試將如期舉行。

政府多個職系正值退休高峰潮，香港整體失業率亦偏高。各政府部門須盡快進行招聘工作以填補空缺，應付各項工作，尤其與民生有關的工作，以免影響公共服務並增加就業機會。

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記者：洪芷晴