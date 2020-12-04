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蓬佩奧指港府政治迫害黃之鋒等人　港府及港澳辦譴責言論別有用心

政治 22:39 2020/12/04

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（資料圖片）

特區政府及港澳辦分別發聲明，回應美國國務院對前香港眾志成員黃之鋒、周庭等入獄及還押的評論。港府批評美方指控毫無根據，別有用心。港澳辦則指，美英等國家的少數政客，肆意詆毀本港司法機關對黃之鋒等3人的依法判決，警告他們立即停止為反中亂港分子撐腰打氣的錯誤行徑。

美國國務卿蓬佩奧昨日在社交網站指，「美國對香港政府對黎智英、黃之鋒、周庭和林朗彥的政治迫害感到震驚。他們反抗中國共產黨剝奪他們基本權利的鬥爭，將作為人類精神的見證，在歷史上流傳下去。」

港府發言人稱，美方毫無根據地指稱香港存在「政治檢控」，顯然絕非事實並且別有用心，意圖干預中國內政；又強調，香港法官並不受政治審查，法院亦只依據法律和證據判案，沒有人可利用法院達到其他目的。稱企圖以聲明影響香港司法系統行使司法權，必定徒勞無功。

當局指，美國該份聲明中提及的個別人士，目前涉及的案件尚未完成司法程序。律政司現階段不會就此作進一步評論。

港澳辦發言人形容，黃之鋒是破壞香港繁榮穩定的禍首之一，認為黃所承擔的法律責任，完全不足抵償對國家和香港犯下的罪行，對少數外國政客急為他們的「政治代理人」脫罪卸責，予以強烈譴責。

港澳辦又稱，香港市民及中國人民絕不答應任何外國和外部勢力，通過聯合施壓及制裁要脅等手段，迫使中國中央政府和特區政府，放棄維護法治的正義之舉。

黃之鋒、林朗彥及周庭，涉去年6月21日包圍灣仔警察總部，被控煽惑他人參與未經批准集結等3罪。黃之鋒被判囚13.5個月，林朗彥判囚7個月，周庭判囚10個月。至於壹傳媒集團創辦人黎智英則涉嫌干犯欺詐罪，被裁判官下令交由荔枝角收押所看管，不淮保釋，需還押後至明年4月再訊。

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責任編輯：李淇

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