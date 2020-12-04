【社區檢測】港府公布新增5間社區檢測中心位置及下周三起運作    另正再籌備額外5間

▲ 現時運作的9間社區檢測中心不時滿額，食衞局昨公布將再添10間檢測中心。(經濟日報資料圖片)

港府早前指將增加五間社區檢測中心，今(4日)晚終公布位置，包括分別位於灣仔禮頓山社區會堂、黃大仙摩士公園體育館、深水埗白田社區會堂、大埔太和體育館及荃灣蕙荃體育館，五間新增的社區檢測中心下周陸續投入服務，首階段運作三個月，並視乎情況可再延長三個月。

為進一步便利市民接受檢測，港府亦正籌備額外再增加五間社區檢測中心，選址包括石塘咀體育館、土瓜灣體育館、牛頭角道體育館、馬鞍山體育館，以及天水圍天晴社區會堂，上述五間中心的籌備工作仍在進行中，政府會盡快落實計劃並適時進一步公布運作細節。



▲ 下周三起將投入運作的五間檢測中心資料。

而現正運作的9間社區檢測中心將繼續提供服務，分別位於東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂、元朗市東社區會堂、荔景社區會堂、粉嶺和興社區會堂、屯門兆麟社區會堂、坑口社區會堂，以及油塘社區會堂。

負責的食物及衞生局指出，社區檢測中心是為市民提供價格較相宜的自費檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明。有關服務收費上限為240元，按檢測承辦商安排的方式付款。港府亦會在有需要時，例如出現較高社區傳播風險的情況下，視乎需要於檢測中心為特定群組、指明人士或其他市民因公共衞生理由進行檢測，屆時會另行作出宣布。

另外，食衞局指，將安排承辦商華大基因於東涌北公園七人硬地足球場，於後日(6日)起設立流動採樣亭，服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至本月19日（星期六），並檢視該流動採樣亭的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣亭的運作時間。

而九龍城啟德社區會堂的流動採樣亭服務，將延長設於至下周三（9日）；但設於西貢親民街8號西貢賽馬會大會堂停車場的流動採樣亭明日（5日）後停止運作。

當局重申，檢測承辦商會於流動採樣亭向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。而須接受強制檢測的人士於流動採樣亭接受檢測，被視作等同於社區檢測中心接受檢測。

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責任編輯：楊玉珠

