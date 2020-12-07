【新冠肺炎】全球爆疫致學生回港　直資中學提供國際教育環境成回流學生「降落傘」

▲ 啟思中學今學年取錄了從美國回流的學生，校長認為其類近國際教育的環境能夠提供「降落傘」予這些學生，也能裝備他們，為將來再到外地升學做準備。（程志遠攝）

近期移民成港人話題，一方面傳統名校出現退學潮，但另一方面新冠肺炎疫情爆發，學生在外國生活、學業大受影響，選擇回流本港。

有直資中學取錄了從美國回流的學生，校長認為其類近國際教育的環境能夠提供「降落傘」予這些學生，也能裝備他們，為將來再到外地升學做準備。

邱紫軒（Sara）完成初中課程後，去年到美國加州升讀高中，不料新冠肺炎爆發，遂在新學年回流本港，入讀了直資學校啟思中學五年級。她指，在疫情爆發初期，校內研習、實驗等都要暫停，課堂轉為網上教學，而且課時縮短，要靠自學；而她居住的城市曾實施封城，亦因她亞裔身份和戴口罩而遭受路人目光。她與家人商量後，因感不方便、不安全，終在3月底回港。

Sara回港後，要面對尋找學校插班的問題，但她認為一般學校難以接受中五的插班生，後來報讀啟思中學，成功獲取錄，現時正修讀DSE課程。她回想美國和本港課程不同，令讀書時需要追回未學到的部分，幸得到同學幫助，到後來教到不同課題，她可用美國學到的知識追回。

▲ 邱紫軒（Sara）完成初中課程後，去年到美國加州升讀高中，不料新冠肺炎爆發，遂在新學年回流本港，入讀了啟思中學五年級。（程志遠攝）

在美國就學一年多，Sara說她體驗到當地教育要求學生善於自律，需要自行計劃作業和尋找學習動力。而回流入讀新學校後，她感覺到學校兼具傳統本地學校和國際課程的好處，教師和同學都會給予鼓勵，她的語言、批判性思考能力有所進步，而同學們亦不單專注在傳統學科上，同時在音樂、藝術發展的同學也有不少。

她表示，當初到美國升學，是希望盡早適應外國文化，以在歐美升讀大學，她相信現時的學習環境也能提供同樣效果。

計及Sara，啟思中學本學年已有2名從外地回流的學生入學，亦正處理10多名中二至中五的插班申請；自9月起至現在，該校共計有6名學生退學。校長Anthony Adames表示，不少學生因疫情而回流本港，這些學生原本在精英學校就讀，於是會尋找啟思這類學校，形容學校為他們的過渡期提供必要的「降落傘」。

他又指，家長選擇該校，其中一個原因為給學生盡早裝備，作為「PlanB」讓他們到外國升學生活；亦有家長深知本港學生面對內地學生的競爭愈來愈激烈，希望在語言上突出學生優勢。

該校同時提供DSE及IB課程，最近通識科改革惹爭議，Adames明言對於當局提出方案前未有諮詢校長，感到失望。他強調學校不會涉入政治，亦會跟隨當局指引，但無論課程如何轉變，學校仍會看重學生思考、分析，以及放眼世界、中國和本地社會的能力。

▲ 啟思中學校長Anthony Adames表示，不少學生因疫情而回流本港，這些學生原本在精英學校就讀，於是會尋找啟思這類學校，形容學校為他們的過渡期提供必要的「降落傘」。（程志遠攝）

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記者：徐紹軒