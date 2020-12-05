【確診大廈】12月4日新增112宗確診 北角城市花園康怡花園嘉亨灣等上榜(一文看清新增確診者居住大廈名單)
社會 00:31 2020/12/05
12月4日本港新增112宗確診個案，包括12宗屬輸入個案和100宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心深夜公布新增確診者居住大廈名單，港島區有中環寶華軒、跑馬地帝華閣、北角城市花園、鰂魚涌康怡花園、西灣河嘉亨灣、筲箕灣峻峰花園、鴨脷洲海怡半島等上榜。
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九龍區上榜屋苑包括藍田麗港城、何文田雅士花園、紅磡黃埔花園、又一村、深水埗匯璽、美孚新邨、油麻地爵士花園、大角咀帝柏海灣、油麻地駿發花園、旺角富榮花園等。
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新界區有日出康城領峯、馬鞍山聽濤雅苑、嵐岸、新港城、沙田銀禧花園、元朗尚悅、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園等上榜。
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18區以深水埗區新增確診個案最多共11宗，東區佔9宗排名次席，油尖旺及沙田區亦各有8宗，觀塘及九龍城則各店7宗。一文看清本港新增確診者居住大廈名單：
中西區(3)
- 西營盤均益大廈3期A座
- 西營盤荔安大廈
- 中環寶華軒
灣仔(4)
- 灣仔杜智臺B座
- 跑馬地帝華閣
- 灣仔軒尼詩道173號
- 灣仔軒尼詩道173號
東區(9)
- 北角建基大廈
- 北角南天大廈
- 北角城市花園2座
- 鰂魚涌康怡花園D座
- 西灣河嘉亨灣6座
- 筲箕灣峻峰花園B座
- 筲箕灣興東邨興祖樓
- 筲箕灣東盛苑
- 小西灣富怡花園1座
南區(3)
- 薄扶林富林苑C座
- 薄扶林華富邨華信樓
- 鴨脷洲海怡半島怡豐閣
觀塘(7)
- 藍田麗港城17座
- 秀茂坪寶達邨達怡樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀慧樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
- 藍田德田邨德義樓
- 藍田康柏苑祥柏閣
- 九龍灣麗晶花園6座
黃大仙(4)
- 牛池灣彩虹邨金漢樓
- 黃大仙竹園北邨蕙園樓
- 新蒲崗康景樓
- 彩虹彩虹邨綠晶樓
九龍城(7)
- 九龍城德朗邨德琦樓
- 何文田雅士花園3座
- 土瓜灣木廠街1號
- 土瓜灣木廠街1號
- 土瓜灣鴻運街18號
- 紅磡紅磡邨紅暉樓
- 紅磡黃埔花園百合苑
深水埗(11)
- 又一村樂景樓
- 又一村樂景樓
- 深水埗福榮街36號
- 深水埗元州街37號
- 深水埗寶興大廈
- 深水埗匯璽2A期2B座
- 深水埗海麗邨海明樓
- 深水埗海麗邨海明樓
- 長沙灣宇宙大廈
- 長沙灣元州邨元泰樓
- 荔枝角美孚新邨2期吉利徑 7號
油尖旺(8)
- 油麻地爵士花園2座
- 大角咀帝柏海灣5座
- 旺角廣東道1088號
- 油麻地駿發花園5座
- 旺角建煌華廈
- 旺角富榮花園6座
- 大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭
- 尖沙咀天文台閣
西貢(5)
- 將軍澳康盛花園4座
- 將軍澳寶林邨寶仁樓
- 將軍澳厚德邨德富樓
- 將軍澳彩明苑彩貴閣
- 將軍澳日出康城2B期-領峯
沙田(8)
- 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
- 馬鞍山利安邨利興樓
- 馬鞍山耀安邨耀欣樓
- 馬鞍山聽濤雅苑5座
- 馬鞍山嵐岸第3座
- 馬鞍山新港城4期F座
- 馬鞍山雅景臺4座
- 沙田銀禧花園8座
大埔(5)
- 大埔龍成堡
- 大埔龍成堡
- 大埔美盛大廈
- 大埔怡雅苑怡亮閣
- 大埔廣褔邨廣智樓
北區(2)
- 上水太平邨平熙樓
- 粉嶺雍盛苑雍薈閣
葵青(5)
- 青衣青逸軒1座
- 葵涌葵涌邨秋葵樓
- 葵涌葵盛西邨8座
- 葵涌葵盛西邨8座
- 葵涌葵盛西邨8座
元朗(5)
- 元朗橫洲楊屋村
- 元朗好景洋樓
- 元朗潭尾幸福花園
- 元朗尚悅3座
- 天水圍嘉湖山莊美湖居第1座
屯門(2)
- 屯門錦興大廈
- 屯門安定邨定康樓
離島(2)
- 東涌映灣園3期悅濤軒11座
- 東涌逸東邨漁逸樓
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責任編輯 李志強