【確診大廈】12月4日新增112宗確診　北角城市花園康怡花園嘉亨灣等上榜(一文看清新增確診者居住大廈名單)

▲ 有新增確診者報稱居住康怡花園。資料圖片

12月4日本港新增112宗確診個案，包括12宗屬輸入個案和100宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心深夜公布新增確診者居住大廈名單，港島區有中環寶華軒、跑馬地帝華閣、北角城市花園、鰂魚涌康怡花園、西灣河嘉亨灣、筲箕灣峻峰花園、鴨脷洲海怡半島等上榜。

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九龍區上榜屋苑包括藍田麗港城、何文田雅士花園、紅磡黃埔花園、又一村、深水埗匯璽、美孚新邨、油麻地爵士花園、大角咀帝柏海灣、油麻地駿發花園、旺角富榮花園等。

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新界區有日出康城領峯、馬鞍山聽濤雅苑、嵐岸、新港城、沙田銀禧花園、元朗尚悅、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園等上榜。

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18區以深水埗區新增確診個案最多共11宗，東區佔9宗排名次席，油尖旺及沙田區亦各有8宗，觀塘及九龍城則各店7宗。一文看清本港新增確診者居住大廈名單：

中西區(3)

西營盤均益大廈3期A座

西營盤荔安大廈

中環寶華軒

灣仔(4)

灣仔杜智臺B座

跑馬地帝華閣

灣仔軒尼詩道173號

灣仔軒尼詩道173號

東區(9)

北角建基大廈

北角南天大廈

北角城市花園2座

鰂魚涌康怡花園D座

西灣河嘉亨灣6座

筲箕灣峻峰花園B座

筲箕灣興東邨興祖樓

筲箕灣東盛苑

小西灣富怡花園1座

南區(3)

薄扶林富林苑C座

薄扶林華富邨華信樓

鴨脷洲海怡半島怡豐閣

觀塘(7)

藍田麗港城17座

秀茂坪寶達邨達怡樓

秀茂坪秀茂坪邨秀慧樓

秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

藍田德田邨德義樓

藍田康柏苑祥柏閣

九龍灣麗晶花園6座

黃大仙(4)

牛池灣彩虹邨金漢樓

黃大仙竹園北邨蕙園樓

新蒲崗康景樓

彩虹彩虹邨綠晶樓

九龍城(7)

九龍城德朗邨德琦樓

何文田雅士花園3座

土瓜灣木廠街1號

土瓜灣木廠街1號

土瓜灣鴻運街18號

紅磡紅磡邨紅暉樓

紅磡黃埔花園百合苑

深水埗(11)

又一村樂景樓

又一村樂景樓

深水埗福榮街36號

深水埗元州街37號

深水埗寶興大廈

深水埗匯璽2A期2B座

深水埗海麗邨海明樓

深水埗海麗邨海明樓

長沙灣宇宙大廈

長沙灣元州邨元泰樓

荔枝角美孚新邨2期吉利徑 7號

油尖旺(8)

油麻地爵士花園2座

大角咀帝柏海灣5座

旺角廣東道1088號

油麻地駿發花園5座

旺角建煌華廈

旺角富榮花園6座

大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭

尖沙咀天文台閣

西貢(5)

將軍澳康盛花園4座

將軍澳寶林邨寶仁樓

將軍澳厚德邨德富樓

將軍澳彩明苑彩貴閣

將軍澳日出康城2B期-領峯

沙田(8)

馬鞍山錦龍苑龍耀閣

馬鞍山利安邨利興樓

馬鞍山耀安邨耀欣樓

馬鞍山聽濤雅苑5座

馬鞍山嵐岸第3座

馬鞍山新港城4期F座

馬鞍山雅景臺4座

沙田銀禧花園8座

大埔(5)

大埔龍成堡

大埔龍成堡

大埔美盛大廈

大埔怡雅苑怡亮閣

大埔廣褔邨廣智樓

北區(2)

上水太平邨平熙樓

粉嶺雍盛苑雍薈閣

葵青(5)

青衣青逸軒1座

葵涌葵涌邨秋葵樓

葵涌葵盛西邨8座

葵涌葵盛西邨8座

葵涌葵盛西邨8座

元朗(5)

元朗橫洲楊屋村

元朗好景洋樓

元朗潭尾幸福花園

元朗尚悅3座

天水圍嘉湖山莊美湖居第1座

屯門(2)

屯門錦興大廈

屯門安定邨定康樓

離島(2)

東涌映灣園3期悅濤軒11座

東涌逸東邨漁逸樓

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責任編輯 李志強