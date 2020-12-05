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【確診大廈】12月4日新增112宗確診　北角城市花園康怡花園嘉亨灣等上榜(一文看清新增確診者居住大廈名單)

社會 00:31 2020/12/05

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

有新增確診者報稱居住康怡花園。資料圖片

12月4日本港新增112宗確診個案，包括12宗屬輸入個案和100宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心深夜公布新增確診者居住大廈名單，港島區有中環寶華軒、跑馬地帝華閣、北角城市花園、鰂魚涌康怡花園、西灣河嘉亨灣、筲箕灣峻峰花園、鴨脷洲海怡半島等上榜。

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九龍區上榜屋苑包括藍田麗港城、何文田雅士花園、紅磡黃埔花園、又一村、深水埗匯璽、美孚新邨、油麻地爵士花園、大角咀帝柏海灣、油麻地駿發花園、旺角富榮花園等。

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新界區有日出康城領峯、馬鞍山聽濤雅苑、嵐岸、新港城、沙田銀禧花園、元朗尚悅、天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園等上榜。

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18區以深水埗區新增確診個案最多共11宗，東區佔9宗排名次席，油尖旺及沙田區亦各有8宗，觀塘及九龍城則各店7宗。一文看清本港新增確診者居住大廈名單：

中西區(3)

  • 西營盤均益大廈3期A座
  • 西營盤荔安大廈
  • 中環寶華軒

灣仔(4)

  • 灣仔杜智臺B座
  • 跑馬地帝華閣
  • 灣仔軒尼詩道173號
  • 灣仔軒尼詩道173號

東區(9)

  • 北角建基大廈
  • 北角南天大廈
  • 北角城市花園2座
  • 鰂魚涌康怡花園D座
  • 西灣河嘉亨灣6座
  • 筲箕灣峻峰花園B座
  • 筲箕灣興東邨興祖樓
  • 筲箕灣東盛苑
  • 小西灣富怡花園1座

南區(3)

  • 薄扶林富林苑C座
  • 薄扶林華富邨華信樓
  • 鴨脷洲海怡半島怡豐閣

觀塘(7)

  • 藍田麗港城17座
  • 秀茂坪寶達邨達怡樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀慧樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
  • 藍田德田邨德義樓
  • 藍田康柏苑祥柏閣
  • 九龍灣麗晶花園6座

黃大仙(4)

  • 牛池灣彩虹邨金漢樓
  • 黃大仙竹園北邨蕙園樓
  • 新蒲崗康景樓
  • 彩虹彩虹邨綠晶樓

九龍城(7)

  • 九龍城德朗邨德琦樓
  • 何文田雅士花園3座
  • 土瓜灣木廠街1號
  • 土瓜灣木廠街1號
  • 土瓜灣鴻運街18號
  • 紅磡紅磡邨紅暉樓
  • 紅磡黃埔花園百合苑

深水埗(11)

  • 又一村樂景樓
  • 又一村樂景樓
  • 深水埗福榮街36號
  • 深水埗元州街37號
  • 深水埗寶興大廈
  • 深水埗匯璽2A期2B座
  • 深水埗海麗邨海明樓
  • 深水埗海麗邨海明樓
  • 長沙灣宇宙大廈
  • 長沙灣元州邨元泰樓
  • 荔枝角美孚新邨2期吉利徑 7號

油尖旺(8)

  • 油麻地爵士花園2座
  • 大角咀帝柏海灣5座
  • 旺角廣東道1088號
  • 油麻地駿發花園5座
  • 旺角建煌華廈
  • 旺角富榮花園6座
  • 大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭
  • 尖沙咀天文台閣

西貢(5)

  • 將軍澳康盛花園4座
  • 將軍澳寶林邨寶仁樓
  • 將軍澳厚德邨德富樓
  • 將軍澳彩明苑彩貴閣
  • 將軍澳日出康城2B期-領峯

沙田(8)

  • 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
  • 馬鞍山利安邨利興樓
  • 馬鞍山耀安邨耀欣樓
  • 馬鞍山聽濤雅苑5座
  • 馬鞍山嵐岸第3座
  • 馬鞍山新港城4期F座
  • 馬鞍山雅景臺4座
  • 沙田銀禧花園8座

大埔(5)

  • 大埔龍成堡
  • 大埔龍成堡
  • 大埔美盛大廈
  • 大埔怡雅苑怡亮閣
  • 大埔廣褔邨廣智樓

北區(2)

  • 上水太平邨平熙樓
  • 粉嶺雍盛苑雍薈閣

葵青(5)

  • 青衣青逸軒1座
  • 葵涌葵涌邨秋葵樓
  • 葵涌葵盛西邨8座
  • 葵涌葵盛西邨8座
  • 葵涌葵盛西邨8座

元朗(5)

  • 元朗橫洲楊屋村
  • 元朗好景洋樓
  • 元朗潭尾幸福花園
  • 元朗尚悅3座
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居第1座

屯門(2)

  • 屯門錦興大廈
  • 屯門安定邨定康樓

離島(2)

  • 東涌映灣園3期悅濤軒11座
  • 東涌逸東邨漁逸樓

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯　李志強

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