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【新冠肺炎】消息：今日新增102宗確診個案　連續2日破百宗病例

社會 12:19 2020/12/05

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

消息指，今日（5日）新增102宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，消息指，今日（5日）新增102宗確診個案，涉及源頭不明個案，亦是連續2日破百宗病例。

昨新增112宗確診個案，另有逾80宗初步確診，累計個案增至6,701宗，另有1宗疑似個案。昨100宗本地個案中，36宗屬源頭不明，創4個月以來新高，包括2名分別就讀黃大仙五旬節聖潔會永光書院，及西灣河香港中國婦女會中學的17歲女及15歲男學生，兩校師生須作檢測及暫停面授課程14天，另有一名66歲男的士司機染疫，其車牌號碼為VF4177；76宗有源頭個案中，多個群組亦再擴大。詳情即看：【下一頁】

4名確診患者於潛伏期間到訪紅館觀看演唱會，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，由於演唱會內人群聚集，有群組爆發風險，呼籲曾到場的觀眾接受檢測，並指若出現爆發，政府可考慮要求相關人士強制檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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