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【一路好走】曾偉權喪禮低調舉行完成火化　動保義工送戰友最後一程

娛樂 10:18 2020/12/05

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

曾偉權遺體已火化。

曾偉權在11月14日不敵癌魔離世，終年59歲。曾偉權的契妹SaSa曾透過契哥生前好友鄭敬基 (Joe) 的YouTube channel播出錄音表示，曾偉權遺願希望後事一切從簡，低調舉行喪事。

而曾偉權的遺體已在昨日（12月4日）火化。

曾偉權生前十分關注動物權益，熱心照顧流浪貓狗，並擔任動物義工。他的多年戰友、十八區動保專員麥志豪，在昨日（12月4日）在個人社交平台透露，送別舊戰友到火化場。

【曾偉權逝世】鄭敬基夫婦憶與曾偉權生前點滴　盼大眾給予空間讓SaSa過新生活【有片】

曾偉權不敵癌魔離世，終年59歲。（經濟日報圖片）

雖然麥志豪在發文中未有開名，不過他早前接受傳媒訪問時表示，曾偉權的離世是動物界重大損失，並讚揚對方為流浪動物出力。麥志豪在個人社交平台寫道：

今日送別了好朋友，目送他在輸送帶慢慢進入火化場，我好沉重說了一聲「保重」。那一刻的感覺好虛幻！保重？活在這個時空，看不出我有那一處比他強？！我憑什麼跟他說保重？

#香港的動物保重 #大家保重

SaSa之前表示若大家思念曾偉權便為他祈禱，並將思念變為愛的力量，承傳他繼續為流浪貓狗爭取權益的遺願延續。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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