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【新冠肺炎】張敬軒演唱會4名觀眾確診　徐英偉指暫時未見在演唱會內有傳播鏈

社會 11:11 2020/12/05

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

日前在紅館舉行的張敬軒演唱會，有4名觀眾確診。（黃建輝攝）

政府將提高有關違反「限聚令」、「口罩令」等的定額罰款金額至5000元，下星期五生效。民政事務局局長徐英偉（5日）出席電台節目時表示，未來數星期跨部門會有更多合作，在多人聚集的地方加強巡查，又指提升罰則是為了加強市民的守法意識，相關部門一直沒有減少巡查及發告票，看到違規個案會先以勸喻為主。

對於有4名確診者曾到過歌手張敬軒的演唱會，徐英偉未見到有觀眾在觀看表演時受感染，已要求紅館所有工作人員以及場內的康文署員工，接受病毒檢測，紅館已關閉進行徹底清潔消毒，如發現場內有傳播鏈，即使將來疫情平穩，亦可能會研究收緊類似場地的防疫措施。

徐英偉又指有市民不守規矩引發跳舞群組感染，導致全港疫情爆發，故表演場地亦要關閉，但仍容許表演團體在不設現場觀眾情況下，直播或錄播表演，希望各界繼續忍耐。

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記者：伍瑋瑋

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