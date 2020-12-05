【續領BNO】BNO留英簽證1月31日起接受申請　英國料首年有15萬人赴英【附續領副署要求】

▲ BNO留英簽證明天1月31日起接受申請

持有有效BNO（英國國民（海外）護照）的港人，2021年1月31日起即可申請特別簽證在英國居留，只要符合資格，即可申請為期2年半或5年期簽證。英國政府估計，首年將有12萬至15萬人前往英國。

5年簽證的費用，為每人250英鎊（約2500港元），兩年半期限的簽證申請費用則為每人180英鎊（約1800港元）。英國內政部和外交部表示，持有新簽證的港人可移居英國求學和工作；只要符合英國就業法例，並具有適當技能和資格，幾乎可以擔任任何工種。

另外，英國早前已公布，BNO申請者及其近親可以家庭單位入境，並列明除BNO持有人、配偶及其18歲以下的子女，可在英國定居外，連1997年7月1日後出生而超過18歲、其配偶和子女也可申請，即一本BNO護照，已可帶三代人前往英國。

英國當局表示，所有BNO持有人只要通常居住在香港，均符合資格申請該簽證。但他們與其他移居英國的國民一樣，要支付移民醫療附加費，以使用國民保健服務（NHS），並必須證明他們與受養人，備有可在英國生活最少6個月費用。

網上續領BNO

於1997年前曾持有BNO的香港人，即使護照已經過期多年或已遺失，仍可以重新續領。在網上申請續領，10分鐘就可完成。

網上10分鐘完成續領BNO【按此即睇】

甚麼時候才需要副署（countersign）？

如果7年以上沒有續期、BNO已遺失或損毀、個人資料有重大改變、面容有很大變化（例如舊BNO是嬰兒照），申請人就須有副署人簽署。

誰人可以副署？

申請人與副署人必須認識兩年或以上。副署人必須可以證明申請人的身份，副署人不能是直系親屬或夫婦，副署人與申請人亦不可以申報同一住址。

以下專業人士可以副署：會計師、民航機師、議員、公務員、牙醫、具有專業資格的工程師、記者、法務秘書、當地政府官員、藥劑師、攝影師、老師或講師等。

更多可進行副署的專業人士【按此即睇】

如何進行副署？

如果聲明書有要求副署人簽署，副署人除了需要在聲明書簽署外，還需要在其中一張護照照片的背面填寫指定的句子。

「I certify that this is a true likeness of 申請人頭銜（Mr， Miss， Mrs， Ms ...etc） + 申請人姓名」

然後，副署人需要在句子的下方簽名，並寫上其姓名及日期。

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責任編輯：羅嘉欣