【最強小三】領養外甥女視如己出撫養成人 人妻被外甥女搶走丈夫並懷孕

▲ 人妻被外甥女搶走丈夫。

居住在澳洲的越南婦人，她在網絡上發帖控訴，自己領養的外甥女竟成了丈夫的情婦，並懷上丈夫的孩子，原本溫馨的家庭不再，她一怒之下與丈夫離婚，並公開外甥女與丈夫令人不齒的行為。

綜合外國傳媒報道，該名越南人妻和丈夫育有4名兒子，她很想擁有女兒，於是領養了姐姐年僅7歲的女兒，一家七口其後更移民到澳洲生活。移民到澳洲後，人妻沒有愧對遠在越南的姐姐，她多年來將外甥女視如己出，沒有偏袒自己的兒子，她們經常周圍去玩樂，一家七口過著美滿幸福的生活。

10多年過去後，外甥女在人妻的細心照顧下慢慢成長，更亭亭玉立，也開始為這個家帶來危機。人妻表示，自己的丈夫不再把自己外甥女視作養女，而是把她當成女人，兩人的關係越來越親密，少女也正式從「養女」的身分，轉變為「最強小三」，甚至做出「亂倫」的行為。

更令人妻崩潰的是，自己視如己出的外甥女更懷孕，胎兒的爸爸是自己的丈夫，而自己遠在越南的姐姐更知道事情，但隱瞞不說。她無法接受養女與丈夫的關係，更加無法接受養女生下孩子後，「我是要被叫『嫲嫲』嗎？」

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人妻感到心灰意冷，她最後決定和老公離婚，並將自己的經歷故事發佈在網路上，希望獲取網友們的安慰，另一方面也希望網民公審這對姦夫淫婦。不少網民看完文章後，紛紛安慰人妻，並怒斥外甥女及其丈夫的行為。

責任編輯：王明芳