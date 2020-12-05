【抗癌鬥士】李明蔚完成第二期抗癌新療法　免疫系統弱面部生蛇：真的很痛

▲ 李明蔚因免疫系統差而生蛇。

抗癌鬥士歌手李明蔚（Sarena）自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，8年來一直積極抗病。早前，李明蔚就眾籌接受新療法「免疫細胞治療」，現已順利完成第二期療程，於早前完成首期療程時，她更指體內活躍癌細胞已由68下降至2。

不過，李明蔚的身體較為虛弱，她在社交平台就指因免疫系統差致生蛇，不過現時吃藥後已康復不少。

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▲ 李明蔚因免疫系統差而生蛇。（Facebook圖片）

馬浚偉繼續打氣

李明蔚在社交平台寫道：

治療的第二個療程已經順利完成了！ 一星期前面部生蛇，因為免疫系統差所以激發出來！一開始真的很痛，吃過藥後現在好了很多了！現在好好休養，盼望好消息再來！

她又提醒大家：「天氣轉涼了大家要注意身體！ 繼續努力抗疫。」

至於一直在Sarena身旁陪伴抗病的藝人馬浚偉亦留言鼓勵：「面上這些紅印早晚會消退，我卻看到SARENA的面色比之前好多了，皮膚也很好，依然咁靚女。肥蔚，繼續堅強地完成療程，馬仔哥哥祝你早日康復，永遠錫妳支持妳！」

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▲ 馬浚偉一直為李明蔚打氣。（Facebook圖片）

抗癌路不孤單

早前，Sarena在網上眾籌，獲不少人支持，包括藝人馬浚偉、古天樂、容祖兒、張衛健等支持，為她作呼籲甚至出錢，讓她可籌足醫藥費接受新的治療法。

眾籌成功後，Sarena開始新療法治療療程，並在完成首期療程時指：「醫生說在我體內活躍的癌細胞已由初次的68跌至2！ 很感恩，感謝申（伸）出援手支持幫助我的朋友！」

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Sarena自2012年抗癌，病情多次反覆，令人擔憂，而她亦因病而有不少後遺症出現，但她都從未想過放棄，與癌共存，一直積極過好每一天。

不少網民亦一直在網上為Sarena打氣：「但願一個又一個奇蹟降臨在您身上」、「Sarena 努力加油 天氣涼咗好多 要注意保暖 祝你早日康復」、「見到你的堅強，心亦為你痛。」非常有愛。