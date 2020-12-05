【皇仁書院舊生會】憶母管教嚴厲考第二也打手板　袁國勇勉勵皇仁生追求愛與真理

▲ 袁國勇憶述自己的童年經歷及在皇仁讀書時的回憶。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇的母校是皇仁書院，同時亦為校方的舊生會名譽顧問。他昨日（4日）下午在網上為2020年周年頒獎禮主禮，以「皇仁與我，愛與真理」為題，憶述自己的童年經歷及在皇仁讀書時的回憶。

現年64歲的袁國勇在1969年入讀皇仁書院，至1976年畢業後考入香港大學。他在致辭時提到自己在皇仁書院有很多難忘的回憶，又感謝母校改變他一生，並孕育他成為一名醫生、科學家和教師。

他憶述自己童年生活艱苦，在60、70年代的香港，他與3兄弟住在西營盤一個面積只有約60平方呎附有閣樓的板間房，因此需要與4個家庭共用一個廚房，廚房有自來水，用火水爐和炭爐煮食，但由於當時衞生環境非常差，沒有廁所，故只好利用廚房的排水口小便，用馬桶收集大便，至午夜時分才會有政府安排的流動污水箱收集清理。

他更提到當時身邊有2人因為發燒而離世的故事：

其中一個家庭一位30多歲女士在發燒3日後便去世，另在我讀小二時，一位同學亦因發燒而缺課，一星期後病逝，以前的生命真的十分脆弱！

袁國勇的父親是牙科技術員，每日工作16小時製作假牙托，而母親就十分悉心照顧孩子成長。他提到自己曾經患過肺炎、支氣管擴張和肺結核，全賴母親無微不至的照顧，也沒有很嚴重後遺症。雖然母親是對他照顧有加，惟對小朋友的管教甚嚴。

我記得自己在小一中期試時，在40人當中考第15名，媽媽用木尺打了我的手掌14下，而在年終試時，我考獲了第2名，但媽媽也打了我手掌一下。但是這種嚴厲的督促終有回報，我於1969年以優秀的成績考入皇仁書院。

考入皇仁之後他的路並沒有走得特別順暢，特別是中一時不諧英文，惟身邊的老師、同學、師兄等對他的鼓勵，加上開始參與英文話劇和唱英文歌曲，英文也漸漸進步。他提到當時全靠師兄何振波醫生，教了他天文學的基礎知識外，亦介紹他欣賞德伏扎克的《新世界交響曲》至柴可夫斯基的《第一鋼琴協奏曲》，而一次的香港管弦樂團演出更令他大開眼界，讓他認識到另一種安靜、整潔和守時的生活模式。

除此之外，他在同學潘昭強身上學會黑洞、類星體、中子星、紅移等宇宙概念；另一同學蘇紹熙亦教了他如何讀星圖、磨鏡、自製牛頓望遠鏡、量焦距、影月食、數太陽黑子及在黑房曬相等，亦是多得天文學會培養他讀物理和化學的興趣。

袁國勇又提到高永文醫生是他朋輩最有組織天份的人，當時帶近百名的同學到訪創辦天文學會的時任副校長廖慶齊老師的家，更在元朗平原舉辦天文觀賞營，令他學習到團隊精神和領導才能。受到老師的啟發後，他參加了賣旗日，學習扶弱助人：

從西營盤步行到灣仔貝夫人診所，有時由筲箕灣走到皇仁，要我這個害羞、矮小又瘦削的男生向途人募捐，殊不容易。每當要開口請途人捐錢，我心也跳了出來；當老師在終點發覺我的捐獻箱滿載硬幣，我才放下心頭大石。

他又想起當年老師教導他們不可以依靠別人，因別人只會給了短暫提示和指導予自己，所有的成功都是須通過勤奮及適應找到自己的出路。他更愐懷當年在天文上解剖老鼠、狗魚、蚯蚓、蟑螂等，認識和標註內臟器官等那些互助互學的時光，並再次感謝皇仁對他的孕育：

皇仁是孕育我的核心價值、知識、邏輯、技能和熱枕的地方，我亦因此立志成為科學家和教師。作為傳染病微生物學者，在萬億微生物中發現新發病的病毒或細菌，就如在萬億天體中探索一顆新星；皇仁所學，畢生受用。

他認為，內地及香港過去40年的生活和教育水平有顯著改善，而互聯網資訊頻繁、地緣政治和社會經濟發展一日千里，各行各業均面對激烈競爭，真假資訊充斥社會，他引用《聖經．以賽亞書》的金句「你們得救在乎歸回安息，得力在乎平靜安穩」，勉勵同學在憂患中要追求愛和真理，寄語同學「好奇孕育創新，邏輯指引道路，毅力帶來成果，但唯有愛是永不止息。」

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責任編輯：郭詩詩