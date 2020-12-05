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【非常老師】3名女學生偷帶手機回校　老師揭發後嚴懲自毀手機擲落地

教育 13:12 2020/12/05

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內地有3名女學生偷帶手機回校，老師發現後嚴懲，要求自毀手機。

為了讓學生在專心的環境下上課，大部分學校嚴禁學生帶手機回校，若老師發現學生帶手機，普遍會「沒收」處置。然而，內地雲南一名老師，揭發班上3名女同學違反紀律私自帶手機回校後，懲罰學生自毀手機，影片曝光後引起網民熱議，涉事老師目前已停課調查。

綜合內地媒體一同報道，內地雲南省一所中學有3名女學生早前因帶手機回校，被老師罰，更多次強迫用力將手機擲落地。從網上流傳的影片顯示，3名女學生拿著手機不停擲到地上，動作重複。當老師眼見一名身穿黃色衣服的女學生不忍心下手時，更嫌學生細力，強硬地要求學生「撿起來繼續砸」。

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網民狠批老師：是流氓嗎？

影片在網上瘋傳，網民認為老師太誇張，不應該強迫學生自毀手機，「老師的行為跟私刑沒兩樣」、「這是老師？還是流氓？」及「沒收手機可以理解，但砸爛手機是有病嗎？這都是父母花錢買的」。不過，也有網民認為責任在於學生的身上，認為學生應跟足學校的校規，「本來就不能帶手機上學，活該」。

老師被停職調查

當地的教育體育局也證實影片屬實，涉事老師因教育方法不當，目前正被停職調查，並向學生及家長進行安撫，強調將會在全市展開法治與師德教育。

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責任編輯：王明芳

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