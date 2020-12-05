【確診食肆】譚仔三哥米線有分店員工確診　患者工作期間不適後求醫

▲ 譚仔三哥米線有分店員工確診， 患者在工作期間不適後求醫。

12月4日本港新增112宗確診個案，包括12宗屬輸入個案和100宗本地個案，其中36宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心深夜公布新增確診者居住大廈名單，港島區有中環寶華軒、跑馬地帝華閣、北角城市花園、鰂魚涌康怡花園、西灣河嘉亨灣、筲箕灣峻峰花園、鴨脷洲海怡半島等上榜，詳情即看：【下一頁】

再有食肆員工確診，譚仔三哥米線接獲衞生防護中心通知，尖沙咀太興廣場分店一名員工確診新冠肺炎，有關員工於12月2日最後上班，工作時間由上午10時44分至中午12時45分，上班前量度體溫正常，工作一小時後感不適便立即離開工作崗位求診，於12月4日初步確診前一直居家休息。確診員工負責水吧工作，工作期間均配戴口罩、勤洗手及按公司指示保持個人清潔衛生，暫時並無其他員工出現有關病徵。

▲ 譚仔三哥米線於尖沙咀太興廣場分店一名員工確診新冠肺炎，圖為其中一間分店。（資料圖片）

公司指保障客人及員工的健康及安全，分店於12月4日得悉事件後已即時關閉及聘請專業清潔公司進行全面徹底消毒，包括抽風系統，並妥善棄置分店已開封或經過處理(或有機會受污染) 的食材。分店所有員工已安排新型冠狀病毒測試，會密切跟進有關員工的健康狀況，同時將繼續與衞生防護中心作緊密聯繫，以跟進有關事件及配合相關安排，強調一直有嚴謹的員工健康申報機制及防疫措施。

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記者：伍瑋瑋