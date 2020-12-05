【通識科改革】楊潤雄指國民身份認同重要　課程改革不影響學生明辨慎思能力

▲ 教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

新一份《施政報告》提出改革高中通識教育科。教育局局長楊潤雄表示，國民身份認同是重要價值觀，是課程架構的重要一環，又認為通識科改革可讓教師更好備課和教學，不會影響學生明辨慎思能力。

楊潤雄今早（5日）接受電台訪問時指，改革通識科是由於科目推行多年來的爭議不斷，今次的改革方向及與學校課程檢討專責小組，與今年9月所提交的報告方向接近。

他指出，自從提出改革通識科後，引來社會很多不必要的懷疑，包括指課程會轉為國民教育等，他強調國民身份認同是重要價值觀，通識科不會變為國民教育，因整個中學的課程架構一直有觸及國家發展，是課程架構的重要一環，而通識科改名後亦不會是「國民教育」，其名稱會是以反映課程宗旨為目標。

他稱現時未決定如何刪減課程，未來會繼續定出課程大綱，但強調不會減少整體老師數目，當局亦會與學校管理層保持聯繫，重申通識科改革可讓教師更好備課和教學，不會影響學生明辨慎思能力。

至於改革後，同學或須到內地考察，可能會令部分曾參與反修例活動的年輕人感到憂慮，楊潤雄認為有關憂慮是「不必要的擔心」，強調國家是依法施政，不會因為學生參加了香港的活動，在返回內地時就被扣留。

楊潤雄續指，教育局現時仍在處理大約40宗涉及教師投訴的個案，有1宗個案的情況可能較嚴重，局方正給予充分時間讓相關教師申辯。對於社會上有聲音指希望只要求老師停牌一段時間，或扣減其薪酬，他稱有關考慮仍未有最後定案，會繼續和業界保持溝通。

港府早前宣布中小學暫停面授課堂，他指，社會一直對復課問題持不同意見，惟因目前疫情嚴峻程度令人擔心，港府將視乎疫情發展，決定何時可恢復面授課堂，又強調會盡量取得平衡，希望家長能信任政府。

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責任編輯：郭詩詩