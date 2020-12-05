  • 19°C
香港時間 : 20201205日 (六) 13:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通識科改革】楊潤雄指國民身份認同重要　課程改革不影響學生明辨慎思能力

社會 11:55 2020/12/05

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

新一份《施政報告》提出改革高中通識教育科。教育局局長楊潤雄表示，國民身份認同是重要價值觀，是課程架構的重要一環，又認為通識科改革可讓教師更好備課和教學，不會影響學生明辨慎思能力。

楊潤雄今早（5日）接受電台訪問時指，改革通識科是由於科目推行多年來的爭議不斷，今次的改革方向及與學校課程檢討專責小組，與今年9月所提交的報告方向接近。

他指出，自從提出改革通識科後，引來社會很多不必要的懷疑，包括指課程會轉為國民教育等，他強調國民身份認同是重要價值觀，通識科不會變為國民教育，因整個中學的課程架構一直有觸及國家發展，是課程架構的重要一環，而通識科改名後亦不會是「國民教育」，其名稱會是以反映課程宗旨為目標。

他稱現時未決定如何刪減課程，未來會繼續定出課程大綱，但強調不會減少整體老師數目，當局亦會與學校管理層保持聯繫，重申通識科改革可讓教師更好備課和教學，不會影響學生明辨慎思能力。 

至於改革後，同學或須到內地考察，可能會令部分曾參與反修例活動的年輕人感到憂慮，楊潤雄認為有關憂慮是「不必要的擔心」，強調國家是依法施政，不會因為學生參加了香港的活動，在返回內地時就被扣留。

楊潤雄續指，教育局現時仍在處理大約40宗涉及教師投訴的個案，有1宗個案的情況可能較嚴重，局方正給予充分時間讓相關教師申辯。對於社會上有聲音指希望只要求老師停牌一段時間，或扣減其薪酬，他稱有關考慮仍未有最後定案，會繼續和業界保持溝通。

港府早前宣布中小學暫停面授課堂，他指，社會一直對復課問題持不同意見，惟因目前疫情嚴峻程度令人擔心，港府將視乎疫情發展，決定何時可恢復面授課堂，又強調會盡量取得平衡，希望家長能信任政府。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【確診大廈】12月4日新增112宗確診　北角城市花園康怡花園嘉亨灣等上榜(一文看清新增確診者居住大廈名單)
今日 00:31
【確診大廈】12月4日新增112宗確診　北角城市花園康怡花園嘉亨灣等上榜(一文看清新增確診者居住大廈名單)
【新冠肺炎】張敬軒演唱會4名觀眾確診　徐英偉指暫時未見在演唱會內有傳播鏈
今日 11:11
【新冠肺炎】張敬軒演唱會4名觀眾確診　徐英偉指暫時未見在演唱會內有傳播鏈
【皇仁書院舊生會】憶母管教嚴厲考第二也打手板　袁國勇勉勵皇仁生追求愛與真理
今日 11:06
【皇仁書院舊生會】憶母管教嚴厲考第二也打手板　袁國勇勉勵皇仁生追求愛與真理
楊潤雄 教育局 國民教育 施政報告 學校 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
【全城集氣】吐露港公路4車相撞男護士重傷命危　疫情下與台妻及初生女分隔兩地
11:54 2020/12/04
【全城集氣】吐露港公路4車相撞男護士重傷命危　疫情下與台妻及初生女分隔兩地
【BB大晒】陳明恩38周誕混血B仔　分享抱B溫馨照：Our amazing gift
10:22 2020/12/04
【BB大晒】陳明恩38周誕混血B仔　分享抱B溫馨照：Our amazing gift