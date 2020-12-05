【流感疫苗】新手媽媽打流感疫苗後不適死亡 深情丈夫悲痛：我會照顧好女兒

▲ 新手媽媽留醫多日後不治。

踏入冬季流感季節，不少人接種流感疫苗。台灣28歲新手媽媽，產後不久就接種賽諾菲流感疫苗，豈料翌日發燒至攝氏38.5度，求醫證實急性心肌炎病危，留院20多日後不治。丈夫悲痛地在社交網站上發文表示，「2020年是我最開心的一年，也是我最痛心的一年。」

綜合台媒報道，該名28歲女子今年9月6日誕下孩子，經醫生評估後，10月5日接種賽諾菲流感疫苗，豈料隔日發燒到38.5度，更一度倒地休克；10月9日送到當地醫院急症室，裝上人工心肺及洗腎，院方一度發出病危通知；10月12日轉院治療，判定為急性心肌炎，並要等候換心手術續命。

自太太在ICU留醫後，其陳姓丈夫一直守候在老婆身邊，更含淚表示自己曾在病床邊鼓勵她，跟她說初生的女兒跟她長得很像，鼓勵她要趕快好起來，帶女兒出去玩。直至12月5日，陳生在社交網站發文透露妻子已經在12月3日離世，他回憶跟太太相處9年的時光，卻因流感疫苗從此天人兩隔，並指妻子昏迷時仍掛念初生女兒。

很痛很痛有時候常常想，是我的錯我沒有把妻子照顧好。

陳生憶述，他在12月2日下午獲醫生通知太太情況不好，隨時可能會離開，「該面對的該跟她說的總是會來，牽著她的手，在她耳邊輕聲跟她說：老婆～辛苦了，如果妳累了 妳也努力過，那就好好的休息。」直至太太的心跳停止，他才深切體會自己完全失去她。

再幫妳抹去最後一滴眼淚沒有病痛的離開再叫妳一聲：老婆 ～請妳不要擔心我跟妳的寶貝，我會照顧好女兒！

5種人不宜接種流感疫苗

步入冬季流感高峰期，不少人會接種流感疫苗，但並非人人也適合接種流感疫苗，根據台灣衛生福利部疾病管理署資料，有5類人士不適宜接種，點圖即睇：

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責任編輯：王明芳