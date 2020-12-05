【星二代】Jasper轉往上海讀書學中文學到喊　虎媽應采兒計劃讓兒子讀清華北大耶魯

▲ 應采兒目標是讓兒子Jasper入讀清華、北大和耶魯大學。

於今年5月底誕下幼子的應采兒，日前與丈夫陳小春現身上海一個活動。向來自認虎媽的應采兒在活動上自爆，7歲兒子Jasper已轉到上海讀書，而且學中文學到哭，坦言當地中文比香港深很多。她又透露，目標是讓Jasper升讀清華大學、北京大學和耶魯大學。

▲ 應采兒懷有第二胎時與丈夫陳小春、兒子Jasper拍家庭照。（IG圖片）

應采兒在活動上表示，因在香港停止面授課程多時，遂決定讓Jasper轉往上海讀書。「因為在香港我們停學停了10個月，都是用網課，我就每天坐在旁邊看他上課，會想打他也不能打他，他也很可憐，為甚麼他不會？非常糾結，所以到最後是因為沒有辦法再上課那我們就搬家吧，搬去一個能上學的地方，然後我們就來了這裡，來了這裡之後更崩潰了。」

應采兒坦言，上海的中文程度較深，Jasper受挫流淚，令她也感到崩潰，希望找到可以幫助他們的團隊。

他剛轉來上海第二個星期上課，這裡的中文程度比香港深很多。我希望能找到團隊，除了可以幫我們開心學中文，讓我們家庭和諧。真的他前天就流了眼淚，很委屈。

她更表示，希望兒子將來入讀國際著名大學。

之後跟精銳的團隊，我們會好好地研究一下，然後把Jasper直接規劃到清華、北大、耶魯之類。

▲ 應采兒讓Jasper學習小提琴。（影片截圖：芒果TV）

要求兒子每天讀寫中文

37歲的應采兒為53歲陳小春誕下兩子，教育方面主要由應采兒安排。Jasper自小被送入國際學校讀書，加上應采兒從美國回流，日常以英語溝通為主，故此Jasper能說一口流利英語，但中文能力較弱。

誕下幼子不久，應采兒拍攝內地綜藝節目《新生日記2》。她在節目中不斷強調，Jasper必須學好中文，連拍攝節目都帶同中文功課和中文認字遊戲，要求兒子每天都要讀寫中文，家庭遊戲就是玩拼字。

不過，Jasper卻連「注、波、力、立、現、汪、陣、泡」等字都不認得，低聲說已忘記，或默不作聲。應采兒感到失望，漸漸失去耐性，Jasper感覺到媽媽生氣，害怕得眼泛淚光。

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應采兒美國回流學首個生字「龍」

應采兒提到，自己在美國紐約讀小學二年級時，被媽媽帶返台灣，當時第一個學的字是「龍」，她也是哭著學。

這就是學好中文的唯一方法，你只有這麼記，盡快學習，要全神貫注，否則你就每天重複這樣痛苦，沒有別的辦法，這個沒有英文這麼簡單的，用心一點好不好。

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責任編輯︰王明芳