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【確診者行蹤】71歲確診女病人一日內曾到過6個地方　張敬軒演唱會4患者居旺角、馬鞍山及深水埗等

社會 13:59 2020/12/05

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71歲確診女患者曾到過多個地方，包括太古城中心。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情進入第四波，消息指，今日（5日）新增102宗確診個案，涉及源頭不明個案。TOPick翻查衞生防護中心的確診者潛伏期行蹤表，發現部分患者曾到訪多個地點。

一文看清最新確診者居於大廈，包括北角城市花園、康怡花園及嘉亨灣等，即看：【下一頁】

根據資料顯示，一名71歲患婦（個案編號：6051）於11月28日確診，事前並無病徵，居沙田第一城33座，為本地個案。她於潛伏期到訪多個地方，包括：

  • 11月23日：記利佐治街25-29號、太古城中心、香港中央圖書館、香港中央圖書館Dé lifrance、銀城商場、香港崇光百貨、維多利亞公園游泳池
  • 11月24日：灣仔華懋禮頓廣場「鈴木珈琲館」、尖沙嘴帝樂文娜公館
  • 11月25日：尖沙嘴帝樂文娜公館「Finds」
  • 11月29日：尖沙嘴The One

至於早前4名患者在潛伏期間曾到訪香港體育館，根據資料顯示，除其所居住的地方外，亦沒有提供其他行蹤。4名患者（個案編號：6539、6541、6542、6667）分別2男2女，年齡介乎23至33歲。

  • 個案編號6539：23歲女子，11月30日發病，12月3日確診，居旺角Skypark，與本地個案有流行病學關連。
  • 個案編號6541：33歲男子，無病徵，12月3日確診，居馬鞍山耀安邨耀欣樓，為本地個案。
  • 個案編號6542：33歲女子，12月1日發病，12月3日確診，居深水埗石硤尾街深水埗大廈，與本地個案有流行病學關連。
  • 個案編號6667：28歲男子，11月30日發病，12月4日確診，居深水埗匯璽2A期2B座，為本地個案。

至於昨日（4日）兩名確診學生，分別是17歲（個案編號：6601）居彩虹邨金漢樓的女學生，就讀五旬節聖潔會永光書院，最後上課日是12月2日。另一15歲男學生，居嘉亨灣 6 座，就讀香港中國婦女會中學（個案編號：6633），最後上課日是12月1日。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

 

記者：郭詩詩

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