【壞咗嘅人】許志安錄歌接騷預備明年復出　鄭秀文鼓勵安仔放膽面對觀眾

▲ 許志安近日為復出作好準備。

去年4月，藝人黃心穎偷食天后人夫許志安，事件轟動全城，二人公眾形象盡毀。當時，許志安即時召開記招交待事件，獲太太鄭秀文原諒，並停工靜思己過。事隔年多，許志安在今年6月亮相ViuTV節目《Chill Club》大展歌喉，鋪路復出。

至近日，有傳許志安已正式入錄音室錄歌，並接到內地酒吧出騷的邀約，預計於明年正式返回幕前工作。

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▲ 許志安今年6月亮相ViuTV節目。（Instagram圖片）

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感謝鄭秀文支持

今年6月，許志安就自偷食事件後首次在香港公開亮相，他於當時就稱從事件中汲取教訓：「那件事令到我更懂得去面對自己，希望在事件發生後，自己未來可以做得更加好，重新出發，做好自己。」

他又積極裝備自己：「過去日子多留家看書，做運動，我要知道有信心才可以出來，面對大家，承擔自己曾講過的話，就是好好靜思己過，這是一個很好的時間裝備好自己重新出發。」

許志安亦很多謝太太支持，而鄭秀文就指：「我都替他高興，因為他能跨出這一步絕對不容易。這件事大家一同面對，一對夫婦發生任何事都要一起面對，而非得一個人孤伶伶去承擔，這是一段關係、婚姻要學習的事。」

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不計前嫌支持復出

鄭秀文對許志安不離不棄，不但原諒他曾犯過的錯誤，更一直默默在他身旁給予支持。有指許志安對復出的考量亦有問及老婆意見，而她非支鼓勵與支持他做想做的事，只要自己準備好了面對群眾便放膽去做。

許志安在這年多的停工時間，就多以陪伴家中年老愛犬Lucky為主。

早前，Lucky離世時，鄭秀文撰寫千字文悼念愛犬離世，而許志安亦貼出與Lucky的合照感激牠一直以來的陪伴。

▲ 許志安與黃心穎因偷食事件令形象盡毀。（Instagram圖片）

許志安這年間更花費更多時間陪伴家人，包括陪鄭秀文照顧爸媽等，盡做好女婿的責任。

至於安心事件中的另一主角黃心穎，本有傳她有意復出幕前，惟公眾形象無力挽回，故被指TVB與她解約，將來似乎亦無緣再從事幕前工作。