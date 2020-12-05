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【野蠻孫子】男童地鐵大聲鬧嫲嫲「老東西」迫讓座　乘客斥無家教被罵：不要管我

育兒經 15:41 2020/12/05

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內地一名孫子在地鐵內大鬧嫲嫲，迫她讓座。

小朋友應有良好的教育，要以禮待人，不可目無尊長。北京一名年約9歲的男童於12月2日在地鐵上大聲鬧嫲嫲，呼喝她讓座，「我警告你給我起來」。野蠻的行為讓一旁的乘客看不過眼開聲勸阻，沒想到男童更反駁，「不要管我！」影片在網上被瘋傳，紛紛斥男童無家教。

綜合內地媒體報道，事發在北京地鐵4號線，當天嫲嫲負責接年約9歲的孫仔放學，及後乘搭地鐵回家。但一坐下，男童便要求正在座位上的嫲嫲讓座，

我警告你給我起來！你是個甚麼東西！聽不懂人話嗎？

嫲嫲隨後勸喻他要有禮貌，「你要是再這樣大聲喧嘩，一會到了以後，我就自己騎車走，因為你這樣的孩子不能要。」惟男童不理繼續大鬧，「就不給你這個老東西坐！」

乘客勸阻不理更反駁

坐在一旁的乘客看不過眼，上前勸阻，「你做的事讓大家都看不慣你知道嗎？有你這樣跟大人說話的嗎？」再質問男童讀甚麼學校，男童仍態度惡劣地表示，「臭學校！」又反駁她「幹妳的事去，不要管我！」繼續命令嫲嫲，「起來，給我起來。」

不理嫲嫲警告繼續大鬧

嫲嫲見狀忍不住斥責孫子，並指翌日開始不再接送放學，男童仍未聽入耳，繼續在車廂中大吼大叫。

阿姨說的你聽見了嗎？你要是這樣的話，從明天開始我也不接送你了，讓你爸你媽自己想著去！缺家教。

有目擊者表示，指兩嫲孫二人一同上車，但車廂內只有一個空位，嫲嫲坐下後，但男童卻要求她起來讓座，雖然嫲嫲曾解釋搭地鐵後還需騎車帶他回家，想先休息，但男童拒絕並大發雷霆。

網民狠批：無家教！

不少網民看過影片後均認為男童無家教，「怎麼養成這樣」、「是父母的家教出問題」、「父母這樣，孩子才會這樣吧，別說尊老愛幼，基本的禮貌都沒有」及「凡是這種小孩對自家長輩不敬的，都是一句話：活該，自作自受」。

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責任編輯：王明芳

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