【養兒防老】太太離世後將身家分給5名子女 年邁父親淪「人球」每隔5天被踢走

▲ 老翁將家產分給子女後淪為人球。

親情有時薄過白紙，台灣有網民分享鄰居老翁的遭遇，指老翁在妻子過世後將家產分給5名子女，豈料卻淪為「人球」，每隔5日要自己揹行李搭巴士到不同的子女家住，鄰居曾在巴士上見到老翁獨自垂淚，心痛地表示「養兒防老？屁一個！」

該名台灣男子在社交網站群組「爆怨2公社」表示，附近鄰居老翁在妻子過世後，便將家產分給5名子女，此後每月分別在不同子女家過日子，但隨著年紀越來越大，老翁本來在每個子女家中居住半個月，再到10天，1個星期，最後變成5天就要輪換一次，老翁每隔5天便要收拾行李，獨自乘坐公共交通工具前往不同的子女家中居住。

該名網民感歎表示，自己每次見到老翁自己坐在巴士上流淚，自己就覺得很心痛，更想痛罵老翁的子女畜牲不如，並警告他們自己有天也會老。

好像怕死在任何人家裡，每次看到阿公背行李自己坐公車眼角泛淚，真想大罵那些畜牲不如東西，你們也會老，自己子女也正看著！

老翁的遭遇被曝光後，引發很多網民討論，有人指老翁「太早分家產了」，應該留錢給自己養老，更有人說華人傳統養兒防老，只是現在「養兒防老這句本來就是笑話」，也有人說「家家有本難念的經，也許有其他原因外人不知道而已」。

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責任編輯：王明芳