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白沙灣懲教所辦「三維立體設計及打印技術課程」　提升在囚人士就業能力

社會 14:57 2020/12/05

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

懲教署白沙灣懲教所舉辦「三維立體設計及打印技術課程」。（懲教署提供圖片）

為提升在囚人士在獲釋後的就業能力，懲教署今年9月首度在白沙灣懲教所開辦「三維立體設計及打印技術證書課程」，至今共6名學員成功修畢課程，取得市場認可證書。

為提升在囚人士在獲釋後的就業能力，懲教署早前引入市場前沿技術與科技的課程，並於9月首度在白沙灣懲教所開辦「三維立體設計及打印技術證書課程」，課程總時數約40小時，共有6位學員參加並成功修畢課程，取得市場認可的證書。

學員在導師指導下進行三維立體設計繪圖及打印工作。（懲教署提供圖片）

高級懲教主任(工業及職業訓練)霍志翹表示，課程內容包括掌握基本的三維立體設計及打印工作的技術、實務技能及安全知識，學員在導師指導下進行三維立體設計繪圖及打印工作，並學習使用三維全身掃描器等先進設備。學員利用學到的技術，設計及打印了不同類型的產品模型，其課堂上亦表現專注，經常向導師發問，期望將來可投身相關行業。

學員課堂上表現專注。（懲教署提供圖片）

（懲教署提供圖片）

他又指，由於課程反應熱烈，署方正密鑼緊鼓再次舉辦這項課程，供更多合資格的在囚人士報讀；另計劃日後為鼓勵在囚人士在院所內保持良好行為，及積極參與各項更生計劃，合資格的在囚人士將會有機會用個人面貌打印成三維人像模型送給親友。

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責任編輯：郭詩詩

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