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【南丫海難】南丫海難家屬去信死因庭　要求覆檢決定召開死因研訊　

社會 15:16 2020/12/05

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南丫海難家屬去信死因庭，要求覆檢決定召開死因研訊。（資料圖片）　

南丫海難發生至今已有8年，事件對致39人死亡，律政司早前決定不會就南丫海難向任何人或公司提出檢控，而死因庭亦決定不會就南丫海難召開研訊，家屬去信死因裁判官，要求覆核決定，有倖存者質疑意外原因與海泰號有關，一直未可取得有關報告。

南丫海難倖存者趙炳全指出海泰號驗船報告當局沒有提供，形容「很懷疑政府隱瞞事實」，要求召開死因社可以併湊更多事實真相，向死去的家人有所交代，。也有南丫海難家屬批評政府不理會39位死亡他們的家人感受，她認為召開死因庭不是困難的事情，舉例當年菲律賓馬尼拉人質事年是香港以外發生，亦在香港召開死因庭，反問「請問這39條人命是否不值得開？」

家屬在信中提出多項疑問，包括海事處官員驗船時，為何沒有留意欠缺一道水密門，為何南丫四號會被海泰號撞穿兩個洞及多個水密艙室、導致迅速下沉等。必須透過公開研訊及家屬盤問才能得出全面真相，否則是剝奪家屬和公眾知情權。

協助家屬的民主黨成員、本身是律師的涂謹申表示，開死因庭或許可以披露更多資料，挑戰既定立場的官方結果。他舉例說近日科大學生周梓樂死因庭研訊，反映事情可以峰迴路轉。如果最終不召開死因庭，他們可以向律政司提出要求開庭，或向高等法院申請，再由法院命令開庭。

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記者：伍瑋瑋

 

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