本港珊瑚生長健康穩定　品種多樣性維持於高水平

▲ 一名珊瑚礁普查員進行珊瑚調查。（政府新聞網圖片）

漁農自然護理署今日（5日）公布，本年的香港珊瑚礁普查結果顯示整體珊瑚生長健康穩定，品種多樣性維持於高水平。



「珊瑚礁普查2020」於今年6月展開，為期5個月，普查範圍包括多個具重要生態價值的地點，涵蓋香港東部水域最多珊瑚生長的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。33個普查地點中，錄得的珊瑚覆蓋範圍由13.8%至83.8%不等，有19個地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率，其中六個地點位於海岸公園，而橋咀洲東更錄得最高的珊瑚覆蓋範圍（83.8%）。

▲ 萬宜水庫東壩的蜂巢珊瑚。（政府新聞網圖片）

普查在21個評估地點進行「珊瑚檢視」，透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素的濃度，珊瑚的顏色越深，表示健康狀況越佳。本年的珊瑚色素平均指數為4.31（指數範圍介乎3.15至5.45之間），結果與去年的3.96相若，遠超過一般平均值3，顯示珊瑚健康狀況良好及持續穩定。

▲ 果洲群島的躄魚。（政府新聞網圖片）

調查亦發現個別地點錄得珊瑚白化的現象，但影響程度僅屬輕微及只限於局部地方。所有普查地點均沒有破壞性捕魚作業痕跡，但在個別地點發現有棄置漁網的情況，影響程度僅屬輕微。漁護署將安排承辦商清理。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩