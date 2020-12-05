【新冠肺炎】長洲醫院有市民不滿收集樣本安排將樣本樽倒在護士桌上　有護士要做檢測及醫學監察

▲ 醫管局對對該名人士妄顧公德表示遺憾。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，連續兩日新增逾百宗確診個案，衞生防護中心今日下午召開記者會交代。記者會一直由衞生防護中心傳染病處主任張竹君主持，惟她今日臨時缺席，改由衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮代為交代，而醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻亦會出席。

劉家獻醫生指出，長洲醫院在12月3日，早上11時有市民在門診交檢測樣本，因為過了早上10時的交樣本時間，職員建議市民翌日再交，會將樣本一併再轉交化驗，但市民並不接受，並將樣本樽扭開，倒在護士室桌上，有一名護士在場，故建議她接受檢測及醫學監察，對該名人士妄顧公德表示遺憾。

劉家獻指明白病人想做測試，不過會影響其他醫護及病人，有關人士沒有留下資料，故難以再追蹤。

TOPick翻查衞生防護中心的確診者潛伏期行蹤表，發現部分患者曾到訪多個地點，有71歲確診女病人一日內曾到過6個地方 張敬軒演唱會4患者居旺角、馬鞍山及深水埗等，詳情即看：【下一頁】

另外，確診者居住大廈名單包括北角城市花園、鰂魚涌康怡花園、西灣河嘉亨灣、筲箕灣峻峰花園、鴨脷洲海怡半島等上榜，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋