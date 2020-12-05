【新冠肺炎】科學園一名成員確診　患者沒有徵狀曾與朋友及家人吃飯聚會

▲ （衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮首次出席疫情記者會。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情進入第四波，連續兩日新增逾百宗確診個案，衞生防護中心今日下午召開記者會交代。記者會一直由衞生防護中心傳染病處主任張竹君主持，惟她今日臨時缺席，改由衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮代為交代，而醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻亦會出席。

歐家榮指出確診個案包括一名在科學園工作的人士，他在12月3日留了樣本，結果呈陽性，患者沒有徵狀。他在12月1日開始傳染期，一直在科學園工作，12月3日最後工作日，有家人及朋友一起食飯是密切接觸者。

科學園指有關成員現正接受進一步檢測，與其有接觸的員工已進行病毒檢測，並在家隔離。園方已即時對有關地點進行徹底消毒，包括會議室及其他公共空間，所有消毒工作經已完成。

他又表示曾出席張敬軒演唱會４名觀眾確診外，今日未有新增的確診個案。

TOPick翻查衞生防護中心的確診者潛伏期行蹤表，發現部分患者曾到訪多個地點，有71歲確診女病人一日內曾到過6個地方 張敬軒演唱會4患者居旺角、馬鞍山及深水埗等，詳情即看：【下一頁】

另外，確診者居住大廈名單包括北角城市花園、鰂魚涌康怡花園、西灣河嘉亨灣、筲箕灣峻峰花園、鴨脷洲海怡半島等上榜，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋