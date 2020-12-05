【新冠肺炎】博愛醫院79歲男病人不適入院與70歲妻子初步確診　二人情況危殆　

▲ （林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情進入第四波，連續兩日新增逾百宗確診個案，衞生防護中心今日下午召開記者會交代。記者會一直由衞生防護中心傳染病處主任張竹君主持，惟她今日臨時缺席，改由衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮代為交代，而醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻亦會出席。

劉家獻醫生指出，博愛醫院一名79歲男病人，叫救護車到急症室，送院持續轉差，要高濃度氧氣、要插喉，轉入深切治療部，新冠肺炎初步陽性，70歲太太也不適，病房留醫，病毒檢測結果呈陽性，昨日情況轉差。轉送屯門醫院ICU，情況危殆。

感染控制調查發現有關醫護有穿合適個人防護裝備，不過男病人在1號急救室急救時，2號有病人在接受治療，由於病間是相通的，故有關病人屬密切接觸，要隔離檢疫，初步對檢測呈陰性。

另外佛教醫院內科女病人53歲昨日確診，(#6646)，病房早前已有護士確診，有3名女病人是密切接觸要隔離檢疫，新冠病毒檢測全部陰性，但有4名醫護因為曾為病人做霧化程序時防護不足，屬於密切接觸者，要接受檢疫。

TOPick翻查衞生防護中心的確診者潛伏期行蹤表，發現部分患者曾到訪多個地點，有71歲確診女病人一日內曾到過6個地方 張敬軒演唱會4患者居旺角、馬鞍山及深水埗等，詳情即看：【下一頁】

另外，確診者居住大廈名單包括北角城市花園、鰂魚涌康怡花園、西灣河嘉亨灣、筲箕灣峻峰花園、鴨脷洲海怡半島等上榜，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋