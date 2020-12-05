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【新冠肺炎】今日新增101宗確診　涉29宗屬源頭不明個案　張竹君醫生首次缺席記者會

社會 16:34 2020/12/05

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

連續兩日新增逾百宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，連續兩日新增逾百宗確診個案，衞生防護中心今日下午召開記者會交代。記者會一直由衞生防護中心傳染病處主任張竹君主持，惟她今日臨時缺席，改由衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮代為交代，而醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻亦會出席。

衞生防護中心傳染病首席醫生歐家榮（左）；醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（林宇翔攝）

衞生防護中心公布今日（5日）新增101宗確診個案，包括9宗輸入個案及92宗本地感染，其中29宗為源頭不明個案。

今日新增63宗與其他個案相關病例，包括「歌舞群組」增18宗個案，日出康城9期地盤群組增3宗，累計34宗；東華三院何玉清翠柳頤庭群組增6宗，累計10宗；筲箕灣方樹泉日間活動中心增多２宗，累計57宗。詳情即看：【下一頁】

另外，今日有29宗源頭不明個案，包括一名港島民生書院學生，其最後上學日是11月30日。詳情即看：【下一頁】

長洲醫院有一名市民因為不滿收集樣本安排，將樣本樽倒在護士桌上，一名護士需要接受檢測及醫學監察。詳情即看：【下一頁】

TOPick翻查衞生防護中心的確診者潛伏期行蹤表，發現部分患者曾到訪多個地點。其中11月28日一名71歲確診女病人曾一日到訪6個地方。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇日前在網上為皇仁書院的「2020年周年頒獎禮」主禮，憶起母親管教嚴厲，同時勉勵皇仁生追求愛與真理。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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