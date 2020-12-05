【愛心狗主】愛犬年邁腿部漸失知覺　李旻芳堅持每天散步：希望延緩退化

▲ 李旻芳不辭勞苦照顧兩頭愛犬公公與婆婆。

有「東張女神」之稱的《東張西望》主持李旻芳，自去年與黃耀英結婚後榮升幸福人妻。不過，二人愛得甜蜜的同時亦不忘照顧家中老犬公公與婆婆，更在社交平台以「金毛公公婆婆日」記錄牠們的老年生活。

▲ 李旻芳與黃耀英堅持每天都帶狗狗散步。（Instagram圖片）

堅持每天陪狗散步

李旻芳（Lucy）與老公都是愛狗之人，在個人社交平台上，愛犬照片幾乎比自己的照片多，夫婦二人為了照顧兩頭愛犬而延遲生育大計，及不計勞苦揹狗上落樓梯，獲網民大讚是愛心主人。

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Lucy昨日在網上分享15歲的公公的日常。她表示公公因年紀老邁而腿部有退化問題，漸無知覺。她寫道：

有很多路過的途人，看到公公行路不便都會好奇問問：為什麼狗狗行得那麼慢，是受傷了嗎？ 這時才發覺，原來有不少人對於老狗的日常是一知半解的。 所以看到公公時，以為他受傷了。而15歲的公公不是受傷，而是老化。現在他可以靠自己，來回行走一百二百米已經很利害了！其實他的後腿慢慢沒有知覺，關節和腿部僵硬、缺乏平衡，走路傾斜，而神經也開始慢慢退化！

▲ 金毛犬公公與婆婆。（Instagram圖片）

雖然公公年紀大，身體出現問題，但Lucy依然親力親為照顧牠：「我每天堅持帶公公外出鍛煉！希望延緩他的退化問題！獸醫說，如果公公還願意自己走路，就讓他繼續走，不要用任何輔助工具幫助他。雖然我已經準備好了所有法寶，但希望公公能夠靠自己！不用依靠輪椅或車車，自己繼續堅持走下去！」

她更表示從愛犬的身上學到堅持：「在公公身上，我學會了堅持和忍耐，公公你是最棒的！」

▲ 15歲的公公腿部退化漸無知覺。（Instagram圖片）

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為愛犬不辭勞苦

Lucy一直視兩頭愛犬為家人，去年她與黃耀英結婚時，由於愛犬因年紀大而未能出席婚禮，但二人都特地製作印有愛犬的相框作拍照道具，讓牠們不缺席自己的人生大事。

新婚不久，Lucy曾經貼出一張扮懷孕的照片，她當時解釋，為了照顧兩頭年邁的愛犬，願意把生育計劃延期，身體力行屢行照顧寵物一生的責任。

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早前，Lucy曾分享一張揹狗上樓梯的照片，照片中的狗狗更笑得非常開心。她表示不介意揹狗上落樓梯，只要愛犬們無病無痛，揹牠們上落樓梯當作做運動就好。

網民一向對Lucy的狗狗很關注，又大讚她的舉動窩心，而在遇上網民向她查詢有關養狗的問題時，Lucy都親自回覆問題，真是親民又有愛心的她主人！