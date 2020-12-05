【十大癌症殺手】男子胸痛求醫確診乳癌半年後離世 醫生：男生也要經常檢查【附乳癌症狀】

▲ 一名男子因為持續胸痛、胸悶求診，被揭左胸較大，確診患乳癌，半年後離世。

乳房持續疼痛，有機會是患乳癌的徵兆。台灣有急診科醫生近日分享個案，一名男子因為持續胸痛、胸悶求診，醫生發現他左邊胸部較大，經檢查後證實罹患乳癌，半年後離世。醫生指出，同一期的乳房腫瘤，男性死亡率會比女性高41%。

台灣急診科醫生柯世祐在當地電視節目《醫師好辣》中表示，該名50歲男子表示胸悶、胸痛，因50歲是冠心病的危險期，因此先為他做心電圖、抽血、照X光，惟檢查後並無發現異樣。醫生懷疑有機會是帶狀皰疹作崇，當男子解開衣服後，並無發現帶狀皰疹，不過卻發現他左邊胸部比較大。

男子表示，左胸已持續腫脹半年，但沒多理會。醫生按壓男子胸部後，發現有硬塊，進行電腦斷層檢查後，證實乳房有腫塊，而且淋巴結脹大，癌細胞已擴散至腋下淋巴結。故此，醫生為男子開刀，做淋巴廓清手術，並進行化療、電療。不料，男子化療期間受感染，最終在確診患癌半年後離世。

柯世祐醫生指出，根據統計，同一期乳房腫瘤，男性死亡率比女性高41%。男性乳癌不常見，不過發現時往往已很晚。至於存活率，5年及10年的存活率，男性比女性差5%和10%。柯醫生提醒，男性也要經常為自己檢查，「沒事也要摸一摸」。

乳癌可於一年內演變至第4期

台灣10月15日公布一項統計數據指，當地每年新增1.3萬名乳癌患者，其中逾1000名為40歲以下女性。乳癌是本港第3號女性癌症殺手。本港有營養師指，常吃油炸食物容易增加患乳癌風險。

點擊下圖睇清誘發和預防乳癌的食物：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

香港乳癌基金會創會人張淑儀早前指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

罹患乳癌的風險因素

缺乏運動

飲酒

從未生育或在35歲以後首次生育

從未哺乳

停經後超重或肥胖

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣