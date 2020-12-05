【新冠肺炎】今日新增63宗與其他個案相關病例　跳舞群組新增18人染疫

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情進入第四波，連續兩日新增逾百宗確診個案，衞生防護中心今日下午召開記者會交代。記者會一直由衞生防護中心傳染病處主任張竹君主持，惟她今日臨時缺席，改由衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮代為交代，而醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻亦會出席。

衞生防護中心公布今日（5日）新增101宗確診個案，包括9宗輸入個案及92宗本地感染，其中29宗為源頭不明個案。另有63宗與其他個案相關。

歐家榮指，跳舞群組新增18人確診，包括6宗是東華三院何玉清翠柳頤庭的人士，累計10人確診，另包括及養和醫院一個病房爆發的相關個案，其是從檢疫中心送院；日出康城第9期工地群組增3人染疫，累計28員工及6名密切接觸者；東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍增2人染疫，累計共57人確診，包括44名長者、12名員工及2名員工密切接觸者。

至於其他有流行病學關連的個案，涉及黃埔霍禮成醫生診所的一名護士，其家人早前確診，她於11月27日出現病徵，最後上班日是12月3日，其他職員需要檢疫，11月25日後曾到診所求醫的病人需要檢測。

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記者：郭詩詩