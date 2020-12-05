【嫁錯愛情】名牌大學畢業嫁洗碗工為愛辭職湊女　離異後因爭撫養權慘被前夫殺害

▲ 台灣一名才女下嫁洗碗工，為愛辭職湊女，但一個月前離婚後因爭撫養權才被前夫殺害。

台灣最近發生殘忍殺妻案，一名35歲男子原本於餐廳擔任洗碗工，而前妻則是台灣名牌大學政治大學日文系畢業，畢業後曾到著名公司擔任日本業務助理，任職7年後為愛情辭職在家湊女。但由於二人的社會經濟地位不同，經常吵架，早在一個月前離婚，早前更為爭女兒的撫養權再次大吵，男子忍不住以菜刀、棒球殺害前妻，屍體塞行李箱到郊外棄屍。

▲ 才女多年前下嫁洗碗工。（Facebook照片）

綜合台灣媒體報道，犯案的35歲陳姓男子原本在餐廳擔任洗碗工，惟後來失業靠打散工維生，他與在名牌大學日文系畢業的前妻結婚近10年，育有8歲及5歲的女兒。為了讓孩子有更好的成長環境，前妻在2016年決定辭職在家照顧2女，但兼職做日文翻譯，更出版多本翻譯作品，被稱為才女。

男子好爸爸形象十足

而男子及前妻的社交媒體上載多張與女兒遊玩的照片，足跡遍佈台中、台北及墾丁等地，男子更常常抱著女兒，好爸爸形象十足。

▲ 好爸爸形象十足。（Facebook圖片）

女子母親發現女兒死者報警

上月29日晚，女子的母親遲遲未能聯絡女兒，情急下報警求助，在警方陪同下到女兒居住的住所，當時陳姓男子稱女子不在家。警方轉而聯繫女子父親，其父親以為是詐騙電話，向警方表示「女兒在我家裡，平安沒事」，錯過破案時機。

警方鎖定男子殺妻

警方及後查詢死者手機定位時，發現手機正在住所內，但手機當時已關機，警方察覺有異，展開追查，發現男子已殺害前妻，並將屍體塞進行李箱到郊外棄屍。警方及後在偏僻的郊外尋得行李箱及箱內的死者。

菜刀球棒殺妻

男子見無法再狡辯便坦承在11月29日晚一時情緒失控殺害前妻，聲稱當晚再次為女兒的撫養權大吵，男子手持球棒重擊前妻後腦，再拿菜刀殺害，過程中更朝她的臉上潑灑清潔劑。

女兒不知情伴屍3日

前妻死後，男子一時失去方寸，將屍體塞進行李箱，放在家中房間的牆角。男子行兇後更入常接女兒上學放學，當女兒問及媽媽的下落時，他只答「媽媽離家出走」，不知情的女兒伴屍長達3天。直到今月2日，屍體傳出臭味，他才以繩索捆綁在電單車後方，拖至偏僻的郊外棄屍。

當地社會局表示，該家庭並非低收入貨中低收入家庭，過去沒有家庭暴力紀錄，而死者的母親家住附近，2名女童目前暫時交由外婆照顧。目前男子已被收柙，法醫相驗後安排下周二解剖確認死因。

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責任編輯：王明芳