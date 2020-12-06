【豪宅曝光】陳伶俐4000呎山頂獨立屋曝光　擁海景及超大露台花園開Party【多圖】

▲ 陳伶俐與丈夫的布力徑4000呎獨立屋內貌曝光。

曾於1996年參選港姐落選後入行任《城市追擊》主持的陳伶俐，曾拍過多套劇集，最後一次參演的是2007年的《律政新人王II》。陳伶俐曾歷兩段婚姻，她與首任丈夫林敏驄於1998年結婚，育有2子，在2008年離婚，2子撫養權歸陳伶俐。

▲ 陳伶俐與第二任丈夫育有一子。（Instagram圖片）

2012年，陳伶俐再嫁新加坡隱形富豪劉頌銘，於2014年誕下一名兒子，合共有3名兒子。陳伶俐婚後搬入位於山頂布力徑價值過億的獨立屋，並與老爺奶奶同住，關係要好，更獲送贈新加坡市值億半的豪宅作禮物。

陳伶俐現居的豪宅約有4000呎，她不時在Instagram上分享日常生活，豪宅內貌因而曝光。

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▲ 陳伶俐居於山頂獨立屋。（Instagram圖片）

為孩子打造安樂窩

家中客廳寬敞，以白色金色作裝潢主調，佈置奢華。而獨立屋更有寬廣大露台，大草地上有植物，猶如一個私人花園。

露台的面積大，陳伶俐與家人不時在此開派對，又邀請不同好友作客，地方大得連一班小朋友追逐嬉戲都沒有問題。

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獨立屋更擁有無敵海景，背山望海的好地方也成了陳伶俐打卡拍照的好地方！

陳伶俐一家感情要好，不時分享一家共聚天倫的溫馨照片，夫婦二人經常陪伴兒子玩樂。

▲ 陳伶俐家中可以無限打卡。（Instagram圖片）

陳伶俐沒有在幕前亮相，而她就在2018年與丈夫在銅鑼灣開設新加坡餐廳，賣砂煲田雞粥。不過餐廳於今年11月8日營業後便暫時結束。

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雖然已淡出幕前多年，但陳伶俐保養得宜，依然甚有星味。