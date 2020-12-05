【新冠肺炎】的士司機一次性強制檢測計劃12月9日展開　全港各區設13個專屬檢測中心【內附中心名單】

▲ 運輸署為的士司機而設的一次性強制檢測計劃。（資料圖片）

運輸署為的士司機而設的一次性強制檢測計劃將於今年12月9日展開，全港各區合共13個專屬檢測中心將會投入服務，為期共兩星期直至12月22日為止。政府呼籲的士司機盡早參與是次檢測，以保障個人安全，並協助減低社區傳播的風險。



因應疫情的發展，食物及衞生局局長今日（5日）按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）發出「強制檢測公告」，規定擬於2020年12月25日至2021年1月23日期間駕駛的士的人士，須按照公告指明的規定及程序，接受2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測。



上述的士司機須在12月9日至22日的兩周內，到運輸署為的士司機而設的專屬檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的免費病毒檢測服務。的士司機須以電話登記預約，並在指定時段到指定檢測中心接受檢測服務。若有的士司機未能安排前往運輸署的專屬檢測中心進行檢測，他們亦可自費自行前往由衞生署認可私營化驗所包括政府設立的社區檢測中心進行檢測。

13個檢測中心的地址、開放日期及時間如下：

▲ 13個檢測中心資料。

的士司機在接受檢測後，須取得並保存檢測報告或載有檢測結果的電話短訊或電郵通知，以於今年12月23日至2021年1月23日期間供執法人員查核。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處即將實施的5,000元定額罰款，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可罰款25,000元及監禁六個月。



的士司機可於下周一（12月7日）起，每日上午9時至下午9時致電登記熱線1836 168，預約登記到為的士司機而設的專屬檢測中心接受檢測服務。登記熱線不會提供即日預約服務，成功登記後，的士司機會獲發電話短訊確認採集樣本的日期、時間和檢測地點。



當的士司機在其預約時段到達專屬檢測中心後，他們須出示有效的士司機證以核實身分，承辦商的當值人員會為的士司機採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測，由於樣本瓶不會標示任何個人資料，檢測承辦商只會知悉樣本瓶編號，並不會收集個人資料。司機須於政府網頁（www.tgptest.gov.hk）登記個人資料，以便獲得檢測結果，如結果呈陰性，會在48小時內收到政府的電話短訊通知。至於檢測結果經衞生署確認為陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。

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記者：郭詩詩