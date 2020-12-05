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【確診大廈】柴灣及觀塘區的患者增加　多個豪宅包括地利根德閣、貝沙灣及陽明山莊也有確診個案

社會 23:45 2020/12/05

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

本港多個豪宅繼續有住客確診。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，截至12月5日零時零分，中心正調查101宗新增新冠肺炎個案，至今本港個案累計6,803宗（包括6,802宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中9宗曾於潛伏期身處外地，詳情即看：【下一頁】

而在過去14天，12月21日至12月4日）累計新增1,184宗個案，包括1, 082宗本地個案，其中241宗源頭不明。

衞生防護中心晚上公布12月5日確診者居住的大廈名單，柴灣區及觀塘區的患者增加，另外多個豪宅也有確診個案，包括半山區地利根德閣、貝沙灣及陽明山莊等。

東區

  • 柴灣景翠苑
  • 柴灣富怡花園4座
  • 柴灣環翠邨蕙翠樓
  • 柴灣宏德居德壽樓
  • 筲箕灣東熹苑耀熹閣
  • 北角建基大廈

灣仔區

  • 灣仔蔚豪苑A座

中西區

  • 半山區地利根德閣2座
  • 石塘咀寶德大廈

南區

  • 香港仔雙喜大廈
  • 薄扶林富林苑C座
  • 薄扶林貝沙灣2期南岸6座
  • 淺水灣陽明山莊10座
  • 鴨脷洲海怡半島柏景閣
  • 黃竹坑南濤閣3座
  • 黃竹坑南濤閣2座

西貢區

  • 將軍澳都會駅城中駅9座
  • 將軍澳明德邨明覺樓

觀塘區

  • 油塘高俊苑俊茂閣
  • 藍田藍田邨藍蔚樓
  • 藍田麗港城15座
  • 藍田麗港城27座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
  • 秀茂坪寶達邨達怡樓
  • 秀茂坪寶達邨達翠樓
  • 牛池灣彩虹邨金碧樓
  • 牛池灣彩雲邨啟輝樓
  • 牛頭角淘大花園M座
  • 牛頭角定業街20號
  • 觀塘安達邨俊達樓
  • 觀塘仁安大廈

油尖旺

  • 油麻地幸運大廈
  • 油麻地瑞香園大廈
  • 尖沙咀嘉華大廈
  • 大角咀港灣豪庭2座
  • 大角咀君滙港
  • 大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭

九龍城區

  • 九龍城美東邨美德樓
  • 九龍城東頭（二）邨貴東樓
  • 何文田愛民邨保民樓
  • 何文田巴富花園豪富閣
  • 土瓜灣九龍城道184號
  • 土瓜灣靠背壟道155號
  • 紅磡義達工業大廈
  • 紅磡黃埔花園3期翠楊苑4座
  • 紅磡黃埔花園3期翠楊苑4 座

黃大仙區

  • 新蒲崗康景樓
  • 新蒲崗康景樓
  • 新蒲崗崇齡大廈
  • 鑽石山龍蟠苑龍珊閣
  • 慈雲山慈樂邨樂天樓

深水埗區

  • 深水埗寶興大廈
  • 深水埗石硤尾街深水埗大廈
  • 深水埗恒成大厦
  • 深水埗華生樓
  • 荔枝角美孚新邨2期7座
  • 長沙灣海麗邨海和樓

荃灣區

  • 荃灣高惠樓
  • 荃灣德範大樓
  • 荃灣海濱花園海妍閣
  • 荃灣青山公路新麗苑第一座
  • 馬灣珀麗灣12座

葵青區

  • 葵涌葵盛西邨8座
  • 青衣長青邨青楊樓

沙田區

  • 大圍富嘉花園3座
  • 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
  • 馬鞍山耀安邨耀平樓
  • 馬鞍山新港城4期F座

屯門區

  • 屯門蝴蝶邨蝶意樓
  • 屯門欣田邨綠田樓

元朗區

  • 天水圍天晴邨晴喜樓
  • 天水圍柏慧豪園2期柏慧豪廷8座

大埔區

  • 大埔富善邨善美樓
  • 大埔新翠山莊34座

北區

  • 上水太平邨平熙樓

離島

  • 大嶼山貝澳新圍村

酒店

  • 大嶼山香港天際萬豪酒店
  • 西營盤華麗都會酒店

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

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