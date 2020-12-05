【確診大廈】柴灣及觀塘區的患者增加　多個豪宅包括地利根德閣、貝沙灣及陽明山莊也有確診個案

▲ 本港多個豪宅繼續有住客確診。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，截至12月5日零時零分，中心正調查101宗新增新冠肺炎個案，至今本港個案累計6,803宗（包括6,802宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中9宗曾於潛伏期身處外地，詳情即看：【下一頁】

而在過去14天，12月21日至12月4日）累計新增1,184宗個案，包括1, 082宗本地個案，其中241宗源頭不明。

衞生防護中心晚上公布12月5日確診者居住的大廈名單，柴灣區及觀塘區的患者增加，另外多個豪宅也有確診個案，包括半山區地利根德閣、貝沙灣及陽明山莊等。

東區

柴灣景翠苑

柴灣富怡花園4座

柴灣環翠邨蕙翠樓

柴灣宏德居德壽樓

筲箕灣東熹苑耀熹閣

北角建基大廈

灣仔區

灣仔蔚豪苑A座

中西區

半山區地利根德閣2座

石塘咀寶德大廈

南區

香港仔雙喜大廈

薄扶林富林苑C座

薄扶林貝沙灣2期南岸6座

淺水灣陽明山莊10座

鴨脷洲海怡半島柏景閣

黃竹坑南濤閣3座

黃竹坑南濤閣2座

西貢區

將軍澳都會駅城中駅9座

將軍澳明德邨明覺樓

觀塘區

油塘高俊苑俊茂閣

藍田藍田邨藍蔚樓

藍田麗港城15座

藍田麗港城27座

秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

秀茂坪寶達邨達怡樓

秀茂坪寶達邨達翠樓

牛池灣彩虹邨金碧樓

牛池灣彩雲邨啟輝樓

牛頭角淘大花園M座

牛頭角定業街20號

觀塘安達邨俊達樓

觀塘仁安大廈

油尖旺

油麻地幸運大廈

油麻地瑞香園大廈

尖沙咀嘉華大廈

大角咀港灣豪庭2座

大角咀君滙港

大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭

九龍城區

九龍城美東邨美德樓

九龍城東頭（二）邨貴東樓

何文田愛民邨保民樓

何文田巴富花園豪富閣

土瓜灣九龍城道184號

土瓜灣靠背壟道155號

紅磡義達工業大廈

紅磡黃埔花園3期翠楊苑4座

紅磡黃埔花園3期翠楊苑4 座

黃大仙區

新蒲崗康景樓

新蒲崗康景樓

新蒲崗崇齡大廈

鑽石山龍蟠苑龍珊閣

慈雲山慈樂邨樂天樓

深水埗區

深水埗寶興大廈

深水埗石硤尾街深水埗大廈

深水埗恒成大厦

深水埗華生樓

荔枝角美孚新邨2期7座

長沙灣海麗邨海和樓

荃灣區

荃灣高惠樓

荃灣德範大樓

荃灣海濱花園海妍閣

荃灣青山公路新麗苑第一座

馬灣珀麗灣12座

葵青區

葵涌葵盛西邨8座

青衣長青邨青楊樓

沙田區

大圍富嘉花園3座

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

馬鞍山耀安邨耀平樓

馬鞍山新港城4期F座

屯門區

屯門蝴蝶邨蝶意樓

屯門欣田邨綠田樓

元朗區

天水圍天晴邨晴喜樓

天水圍柏慧豪園2期柏慧豪廷8座

大埔區

大埔富善邨善美樓

大埔新翠山莊34座

北區

上水太平邨平熙樓

離島

大嶼山貝澳新圍村

酒店

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記者：伍瑋瑋