【確診大廈】柴灣及觀塘區的患者增加 多個豪宅包括地利根德閣、貝沙灣及陽明山莊也有確診個案
社會 23:45 2020/12/05
衞生署衞生防護中心公布，截至12月5日零時零分，中心正調查101宗新增新冠肺炎個案，至今本港個案累計6,803宗（包括6,802宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中9宗曾於潛伏期身處外地，詳情即看：【下一頁】
而在過去14天，12月21日至12月4日）累計新增1,184宗個案，包括1, 082宗本地個案，其中241宗源頭不明。
衞生防護中心晚上公布12月5日確診者居住的大廈名單，柴灣區及觀塘區的患者增加，另外多個豪宅也有確診個案，包括半山區地利根德閣、貝沙灣及陽明山莊等。
東區
- 柴灣景翠苑
- 柴灣富怡花園4座
- 柴灣環翠邨蕙翠樓
- 柴灣宏德居德壽樓
- 筲箕灣東熹苑耀熹閣
- 北角建基大廈
灣仔區
- 灣仔蔚豪苑A座
中西區
- 半山區地利根德閣2座
- 石塘咀寶德大廈
南區
- 香港仔雙喜大廈
- 薄扶林富林苑C座
- 薄扶林貝沙灣2期南岸6座
- 淺水灣陽明山莊10座
- 鴨脷洲海怡半島柏景閣
- 黃竹坑南濤閣3座
- 黃竹坑南濤閣2座
西貢區
- 將軍澳都會駅城中駅9座
- 將軍澳明德邨明覺樓
觀塘區
- 油塘高俊苑俊茂閣
- 藍田藍田邨藍蔚樓
- 藍田麗港城15座
- 藍田麗港城27座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
- 秀茂坪寶達邨達怡樓
- 秀茂坪寶達邨達翠樓
- 牛池灣彩虹邨金碧樓
- 牛池灣彩雲邨啟輝樓
- 牛頭角淘大花園M座
- 牛頭角定業街20號
- 觀塘安達邨俊達樓
- 觀塘仁安大廈
油尖旺
- 油麻地幸運大廈
- 油麻地瑞香園大廈
- 尖沙咀嘉華大廈
- 大角咀港灣豪庭2座
- 大角咀君滙港
- 大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭
九龍城區
- 九龍城美東邨美德樓
- 九龍城東頭（二）邨貴東樓
- 何文田愛民邨保民樓
- 何文田巴富花園豪富閣
- 土瓜灣九龍城道184號
- 土瓜灣靠背壟道155號
- 紅磡義達工業大廈
- 紅磡黃埔花園3期翠楊苑4座
- 紅磡黃埔花園3期翠楊苑4 座
黃大仙區
- 新蒲崗康景樓
- 新蒲崗康景樓
- 新蒲崗崇齡大廈
- 鑽石山龍蟠苑龍珊閣
- 慈雲山慈樂邨樂天樓
深水埗區
- 深水埗寶興大廈
- 深水埗石硤尾街深水埗大廈
- 深水埗恒成大厦
- 深水埗華生樓
- 荔枝角美孚新邨2期7座
- 長沙灣海麗邨海和樓
荃灣區
- 荃灣高惠樓
- 荃灣德範大樓
- 荃灣海濱花園海妍閣
- 荃灣青山公路新麗苑第一座
- 馬灣珀麗灣12座
葵青區
- 葵涌葵盛西邨8座
- 青衣長青邨青楊樓
沙田區
- 大圍富嘉花園3座
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
- 馬鞍山耀安邨耀平樓
- 馬鞍山新港城4期F座
屯門區
- 屯門蝴蝶邨蝶意樓
- 屯門欣田邨綠田樓
元朗區
- 天水圍天晴邨晴喜樓
- 天水圍柏慧豪園2期柏慧豪廷8座
大埔區
- 大埔富善邨善美樓
- 大埔新翠山莊34座
北區
- 上水太平邨平熙樓
離島
- 大嶼山貝澳新圍村
酒店
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記者：伍瑋瑋