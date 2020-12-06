【千億女友】郭嘉文深夜發文惹情變揣測 「小小超」李澤楷親為女友透露近況

▲ 小小超李澤楷跟郭嘉文拍拖四年。

現年28歲的前港姐郭嘉文（Karmen），自跟「小小超」李澤楷拍拖四年，雖然常在IG發相，但極少放閃及炫富，形象親民。不過日前郭嘉文在社交平台深夜發文，一時感觸的留言，被網友猜相疑為情變，對於分手之說，「小小超」亦罕有為女友回覆傳媒提問。

作為「千億女友」，郭嘉文行為並不高調，只是日前郭嘉文在IG一段發文，卻惹來跟李澤楷的情變疑雲。

▲ 跟李澤楷拍拖四年感情穩定。（東星圖片）

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郭嘉文在IG以「生命的意義」為題，寫道：「如果活着是一齣舞台劇，不應只執着長度，更着眼的是厚度。生命的意義不在乎長短，而是在有限的時間裏造就無限的可能，儘管我們只是拍翼的蝴蝶，卻能成就別人眼中不可能的明天。#別放棄 #沒有不可能 #BeFearlessAndFree」

▲ Karmen𣶶夜發感性文。

小小超解答女友近況

Karmen好友林凱恩即時留言：「曳丫！咁夜！」Karmen亦有回覆︰「我夢遊緊。」忽然多愁善感，網民即聯想是否與男友情海翻波有關。

後來Karmen回覆傳媒時多謝大眾關心，解釋只是想通過文字，在疫境中為大家帶來正能量。

李澤楷亦有回覆傳媒，稱女友Karmen因近日有兩名好友離世，因而變得多愁善感，雖然只是作簡單回應，但可見小小超緊張女友，間接粉碎情變傳言。

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3年前榮升業主

28歲的郭嘉文於2015年參選港姐，原本跟家人居於馬鞍山，家境小康，在父母和朋友的支持下參選港姐，最終奪得季軍入行，並任《東張西望》主持。

翌年，郭嘉文被影到跟城中最強鑽石王老五「小小超」李澤楷把臂同遊東京，未幾即爆出戀情，榮升「楷女郎」的郭嘉文離開TVB，過著悠閒生活。

2017年她更榮升業主，購入九龍塘豪宅逸瓏5座頂層單位，該單位實用面積2,188平方呎，另有1,855平方呎天台，設有泳池。

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Karmen跟同屆港姐好友林凱恩開是好友，早前開生日派對，也邀請了江嘉敏及鄺潔楹出席。

曾有報道指郭嘉文先與林凱恩在六星級酒店嘆下茶，被食客聽到郭嘉文有意於市場投資2千多萬，但未有提及是買物業抑或其他投資，看來這位「楷女郎」除享受悠閒拍拖生活，亦開始計劃投資。