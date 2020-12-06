【新冠肺炎】一文睇清確診者到訪行蹤　IFC千兩及瑰麗酒店彤福軒等上榜

▲ 新增18間確診患者曾到得餐廳。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，連續兩日新增逾百宗確診個案，衞生防護中心公布12月5日新增101宗確診個案，包括9宗輸入個案及92宗本地感染，其中29宗為源頭不明個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再有18間食肆「上榜」，包括位於國際金融中心千両，尖沙咀瑰麗酒店彤福軒，以及時代廣場的翡翠拉麵小籠包等。

根據最新的確診者潛伏期行蹤表，新增18間食肆，詳細名單如下：

中環 國際金融中心 千両



金鐘 遠東金融中心 元気寿司



灣仔 船街33 號 Wingman



銅鑼灣 時代廣場翡翠拉麵小籠包



銅鑼灣 時代廣場 Club Albergue 1601



南區 鴨脷洲大街106 號 翡翠一品



北角 港運城 大快活



東區 太古城中心 美食廣場



紅磡 海濱南岸 & Green Café



尖沙嘴 香港瑰麗酒店 彤福軒



旺角 胡社生行 御滿屋日本料理



旺角 荔枝角道309 號Romanne Leisure Food Concept



九龍城 九龍城廣場 馥苑海鮮酒家



大埔 三門仔路 皇朝漁苑



葵青 長康邨熟食檔



葵青 葵芳閣 龍寶酒家



荃灣 大鴻輝(荃灣)中心 緣聚鮮鍋



荃灣 昌安大廈 7号麵檔

值得注意的是，一位居於南區雙喜大廈的25歲女確診者，11月30日發病，她潛伏期曾到過多處地方，包括中環國際金融中心千両、北角港運城大快活、北角港運大廈及鴨脷洲大街106號翡翠一品。

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責任編輯：羅嘉欣