【恐怖體罰】6歲女商店偷糖遭火燒雙手需做4次手術　火爆媽媽：我只想教育女兒

▲ 女童的手臀嚴重燒傷。

在現今社會，仍有部分父母仍深信體罰能讓孩子記住教訓。玻利維亞一名母親，近日發現兩名女兒在商店偷糖後，竟將6歲大女綁起，更用火燒她的手，導師女兒手掌至手踭嚴重燒傷。

據英國《鏡報》報道，玻璃維亞中部恰班巴市一名37歲媽媽，近日收到商店老闆投訴，指從閉路電視看到她的兩名6歲及4歲女兒，在店內偷走一些糖果。媽媽得悉後，非常生氣，竟以稻草綁起兩名女兒的雙手，更放火焚燒大女的手，細女察覺有問題後及時逃走。

媽媽：只是教育女兒

結果，大女的手臂被嚴重燒傷，目前正在留院治療，需要進行最少4次手術，而且手部活動能力亦會受到影響，日後需要進行復康治療，方能恢復下臂和手部能力，康復過程可能需要持續數月至一年。她亦需要接受心理治療，以緩解這次恐怖事件所造成的心理創傷。

事發後，媽媽和32歲的繼父一同被捕，當局指繼父事發時雖在場，但卻沒有阻止悲劇發生，因而一同被捕。由於媽媽目前懷孕6個月，法官下令待其分娩後再審理案件，媽媽承認以稻草綁起兩名女兒以作懲罰，

我是教育女兒，這樣她們就不會再拿別人的財物，我只想讓她們害怕。

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責任編輯：王明芳