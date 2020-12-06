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【新婚之夜】新婚夜被夫家強行驗清白身 拍片勒索新娘支付婚禮費用

親子 11:41 2020/12/06

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

烏茲別克一名新郎在婚宴後質疑新娘不是處女，強行脫掉新娘褲子驗貞操。

新婚之夜本應是二人甜蜜的共處時光，烏茲別克一名20歲女子卻經歷慘痛一夜。據外媒報導，新郎在婚宴後質疑新娘不是清白之身，強行脫掉新娘褲子驗貞操，更拍下影片放上網，勒索女家錢財。

婚禮於10月7日舉行，烏茲別克古拉巴德一名20歲女子，嫁給烏爾根奇的28歲男子。在婚禮結束後，新郎質疑新娘不是清白之身，在其父母、阿姨、兄弟等親戚都在場的狀況下，新娘遭逼脫褲「驗貞操」，並且拍下影片放上網。

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為新娘「驗貞操」的夫家數名女性，都事先準備好醫用手套，強行壓制新娘檢驗。新娘全程崩潰哭喊拒絕，但夫家的人假裝沒有聽見，繼續進行檢查。新郎的姑姑更在旁錄影，並上傳整個羞辱過程。片段近日在網上瘋傳，事件才曝光。

新娘繼父拉希莫夫指，夫家早有預謀，拍片就是為了勒索錢財，要求他們支付婚禮費用，不然就把影片放上網。他又指婚後才得知女婿有性侵前科。女方家屬報警求助，目前涉案9人，已被逮捕調查。

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責任編輯：王明芳

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