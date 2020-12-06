【幼稚園面試】女兒獲5間熱門幼稚園取錄 港媽極速「放位」：唔讀無謂霸位

▲ 女兒獲5間幼稚園取錄，媽媽極速放位。

幼稚園面試結果陸續出爐，有明年9月升讀K1的女童先後收到5間熱門幼稚園的錄取結果，媽媽收到通知信後立即致電到幼稚園「放位」，她指今年面試與往年大不同，明白到其他媽媽等待取錄結果的心情，希望自己盡快「放位」，讓後補者盡快獲得取錄，「唔讀無謂霸住個學位。」

女兒明年升讀K1的黃太，雖然有心儀的幼稚園，但因擔心女兒沒有讀N班表現會遜於其他小朋友，因此先後為女兒報讀了8間幼稚園「補底」，她坦言對女兒的面試表現不抱很大希望，結果卻令她出乎意料，女兒先後獲得5間幼稚園錄取，5間幼稚園都是區內深受歡迎。

黃太表示，受疫情影響，今年幼稚園面試形式與往年不同，令她大失分寸，有些學校要拍攝影片代替面試，有些學校原本安排面見，但因上呼吸道感染臨時改為Zoom 見面。

學校突然轉Zoom，啊囡隔住部電腦見老師講嘢，好陌生，有些指示都無做到，幸好啊囡全程都好淡定，沒有扭計也沒有哭喊！

結果卻出乎黃太意料，8間幼稚園中，女兒收到5間幼稚園的上午班取錄，其他3間一間後補，另外兩間結果未出。由於最心儀的幼稚園已取錄女兒，黃太即日收心，已經即日致電學校表示不會入讀。

其中兩間幼稚園激烈激烈，我從來無想過會收啊囡，我收到信嘅時候是有動搖的，都十五十六是否交住留名費，不過最後都堅持初衷，入讀自己最心儀的幼稚園，希望啊囡可以讀得開心。

黃太坦言，很多媽媽朋友對其決定表示驚訝，因為不少媽媽會照交錢留住個學位，等到最後一刻才決定讀哪間學校，

但今年面試改來改去，媽媽同小朋友都唔容易，唔讀費事霸住個學位，希望後補者能夠盡快收到學校通知，唔使心掛掛呀！

責任編輯：王明芳