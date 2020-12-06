【開心速遞】李莫仇被拒愛不再苦纏凌凌 張詩欣動人演出感動網民【有片】

▲ 張詩欣演出動人。

《愛．回家之開心速遞》有多條角色感情線，都深受觀眾歡迎。昨晚一集（12月5日）講到苦纏朱凌凌（吳偉豪飾）多時的李莫仇（張詩欣飾），為試探凌凌心意，主動向對方獻吻，由此發現朱凌凌對自己真沒感覺，痴心一片才知自作多情 ，令不少網民感動。

昨晚一集《愛回家》，李莫仇因苦纏朱凌凌，凌凌終於狠心拒絕，莫仇以吻測試後傷心離開。

▲ 莫仇向凌凌主動獻吻。（影片截圖）

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莫仇為挽回凌凌，弄愛心廚藝引發火災，凌凌卻先救出Candy（葉蒨文）再救莫仇，Candy怕遭莫仇針對，因此跟她剖白心事，讓莫仇明白感情不能勉強。

李莫仇原本仍不能放開，但Candy跟她說了一句「女人要識得感情止蝕」，終令莫仇釋懷，放下對凌凌的感情。

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演李莫仇的張詩欣，前日已在IG留下一句「今晚有一種失戀嘅感覺。」似為劇中的感情線留下伏線。

而昨晚一集演出，李詩欣由被拒愛，面有不甘，至認為Candy搶走凌凌，後來她跟Candy交談中，終明白感情不能勉強，放下心結，演出令人動容。

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張詩欣：被自己感動了

張詩欣昨晚在IG為劇情留註腳，寫道：「今晚莫仇終於放棄了，壓力也都釋放了，最尾也被自己感動了，但可表現得更好，加油！」

▲ 張詩欣吳偉豪終做不成CP。（取自IG）

事實劇中李莫仇跟朱凌凌感情線發展多時，期間莫仇曾早前移情至朱凌凌的哥哥朱天梯（梁証嘉飾）身上，最終發現只是一時錯覺，重投朱凌凌懷抱。

張詩欣曾向TOPick解釋：「其實仇仇應該一直都只是喜歡凌凌，只是因為較早前凌凌未能飛甩仇仇，以致天梯忍不住要出手，最後一招用了每個女人內心最渴望獲得男人的溫柔和呵護，因而攻陷了仇仇。那不過是仇仇的一時錯覺，其實她最愛的始終是凌凌。」