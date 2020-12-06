【新冠肺炎】疫情第四波不乏高收入階層　袁國勇批部分人拒絕透露行蹤

▲ 袁國勇指，今波疫情為高收入階層爆發，但批評他們不願透露個人行蹤，增加抗疫的難度。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，自己完全不擔心疫情會失控，只要實施7月時的防疫措施，必定可以控制疫情。他又指，今波疫情為高收入階層爆發，但批評他們不願透露個人行蹤，增加抗疫的難度。

袁國勇今早（6日）在一個電台節目表示，早於9月專家已預告若邊境措施做不到滴水不漏，第4波疫情必定發生，但自己完全不擔心今波疫情會失控，只要實施7月時的防疫措施，惟他認為衞生防護中心的追蹤效率不高，因很少人使用「安心出行」手機應用程式，或利用手機拍攝自己的行蹤。

他又指，過往幾波疫情的患者較多為低收入階層，但今波疫情為高收入階層爆發，但部份人不願透露個人行蹤，增加當局追蹤的難度。他批評，社會總有部份自私的人抗拒追蹤及檢測，令疫情難以控制，

識得啲名人，人哋問佢接觸過邊幾個，佢哋可能唔肯講。

袁國勇又稱，新冠病毒在冬天生存時間較長，感染後病毒量亦都較高，引起的併發症亦會更嚴重，加上可以與甲型流感雙重感染，死亡率可高岀5倍，警告如果業界和市民不合作，今波疫情一定比第3波時更嚴重。

對於聖誕節將至，袁國勇說，大家應預期要過一個安靜和平、心內有喜樂的聖誕節，

安靜地唱「平安夜」歌曲，不要到酒吧食肆開心，事實是當除下口罩一班人聚集，一定會出事。

袁國勇呼籲港人不要心急，讓外國人先接種疫苗，即使香港遲3個月或半年才有疫苗亦不是問題。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙